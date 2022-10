Engeland speelt ondanks fouten Maguire gelijk in spektakelstuk tegen Duitsland

Engeland en Duitsland hebben maandag in een spektakelstuk gelijkgespeeld in de Nations League. De ploeg van Gareth Southgate kwam op Wembley met 0-2 achter door fouten van Harry Maguire, maar boog de achterstand om. Vlak voor tijd sleepte Kai Havertz er toch nog een punt uit voor de Duitsers: 3-3.

Maguire bracht Duitsland op slag van rust in een zetel. De Engelsman verspeelde de bal aan Jamal Musiala, die daarna in het strafschopgebied werd gevloerd door de verdediger. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf op advies van de VAR een strafschop, die vervolgens werd benut door Ilkay Gündogan.

Maguire ging ook bij de 0-2 in de fout. Hij leed balverlies op het middenveld, waarna Timo Werner teamgenoot Havertz bij een vlotte counter in stelling bracht. De aanvaller van Chelsea schoot van afstand onberispelijk raak.

Duitsland leek op weg naar een zege, maar een goal van Luke Shaw bracht Engeland nieuwe energie. De geheel vrijstaande back controleerde een voorzet op de borst en verschalkte Marc-André ter Stegen. Duitsland was nog niet bekomen van de schrik of het stond al 2-2. Mason Mount was het eindstation van een snelle aanval.

Engeland heeft door het gelijkspel voor het eerst sinds 1993 zes wedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg was voorafgaand aan de kraker al veroordeeld tot degradatie uit divisie A. 'The Three Lions' hadden in de eerste vijf groepsduels slechts één doelpunt gemaakt, waardoor bondscoach Southgate in Engeland onder druk is komen te staan.