Phillip Cocu is blij dat hij als coach terugkeert bij Vitesse. De voormalige trainer van PSV tekende maandag een contract tot medio 2024 bij de club uit Arnhem, die hij als speler al eens vijf jaar diende.

"Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen", zegt Cocu. "Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment."

De 51-jarige Cocu volgt in de Gelderse hoofdstad Thomas Letsch op, die vorige week voor een overstap naar Bundesliga-club VfL Bochum koos. Voor Cocu is het daarmee zijn eerste klus in twee jaar tijd. Na zijn ontslag bij de Engelse tweededivisionist Derby County in november 2020 zat hij zonder club.

Voor Cocu is Arnhem geen onbekende grond: van 1990 tot 1995 stond hij als speler onder contract bij Vitesse. Met de geboren Eindhovenaar op het middenveld deed Vitesse destijds om de bovenste plaatsen mee.

Vervolgens verdiende Cocu een overstap naar PSV, waar hij grote successen vierde en de basis legde voor een indrukwekkende carrière langs onder meer FC Barcelona en het Nederlands elftal. De middenvelder speelde 101 interlands in Oranje.

'Ik geloof in de kwaliteit van de spelers'

Bij Vitesse staat Cocu voor een zware uitdaging: Vitesse staat op een teleurstellende veertiende plaats in de Eredivisie. Door de overnameperikelen kon de nummer zes van het afgelopen seizoen zich pas in de laatste dagen van de transferperiode versterken. Nadat Vitesse jaren in Russische handen is geweest, is de Amerikaanse investeringsmaatschappij Common Group nu eigenaar van de club.

"Natuurlijk komt de club uit een uitdagende situatie en een lastige competitiestart", erkent Cocu, die dinsdag voor het eerst op het trainingsveld bij Vitesse staat. "Maar ik geloof in de kwaliteit van de spelers en kijk ernaar uit om met het team en de staf aan de slag te gaan."

Cocu zette zijn eerste stappen als trainer bij PSV. Ook als coach was hij bijzonder succesvol in Eindhoven: hij werd er drie keer landskampioen en pakte in 2012 als interim-coach ook nog de KNVB-beker. Bij het Turkse Fenerbahçe en Derby County kon hij die successen niet herhalen. Bij beide clubs werd hij ontslagen. Zijn verblijf bij Fenerbahçe duurde in 2018 slechts drie maanden.

Vitesse is blij dat het een trainer van het statuur van Cocu kan presenteren. "De prettige gesprekken met Phillip hebben bevestigd dat hij uitstekend in het beoogde profiel past", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes. "Hij kent de club en de competitie goed, beschikt over veel nationale en internationale ervaring, straalt rust uit en was ook nog direct beschikbaar."