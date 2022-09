Vitesse heeft Phillip Cocu maandag aangesteld als nieuwe trainer. De 51-jarige coach is in Arnhem de opvolger van Thomas Letsch, die naar het Duitse VfL Bochum vertrok. Het is voor Cocu de eerste trainersklus in bijna twee jaar. Hij tekent tot medio 2024 in het GelreDome.

"Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen", zegt Cocu. "Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment."

Dinsdag leidt Cocu zijn eerste training bij Vitesse. Marink Reedijk blijft assistent-trainer, maar in de komende dagen wil de club nog een assistent halen. Cocu wilde naar verluidt graag Chris van der Weerden meenemen, met wie hij eerder bij PSV werkte. ADO Den Haag wilde de rechterhand van Dirk Kuijt echter niet laten gaan.

Vitesse is niettemin verheugd over de komst van Cocu, die zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente zijn debuut maakt. "De prettige gesprekken met Phillip hebben bevestigd dat hij uitstekend in het beoogde profiel past", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes.

"Hij kent de club en de competitie goed, beschikt over veel nationale en internationale ervaring, straalt rust uit en was ook nog direct beschikbaar. Bovenal is hij de juiste persoon om onze speelstijl verder te ontwikkelen."

Phillip Cocu speelde van 1990 tot 1995 voor Vitesse. Phillip Cocu speelde van 1990 tot 1995 voor Vitesse. Foto: ANP

Cocu moet Vitesse uit slop trekken

Cocu was voor het laatst trainer bij Derby County. De Engelse club ontsloeg de coach in november 2020 vanwege tegenvallende resultaten. Cocu was eerder trainer van het Turkse Fenerbahçe en leidde PSV naar drie landstitels en een KNVB-beker.

Vitesse was sinds vorige week op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Letsch naar Bundesliga-hekkensluiter Bochum vertrok. Onder leiding van de Duitser overwinterde Vitesse vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in Europa. In de achtste finales van de Conference League was de latere eindwinnaar AS Roma over twee wedstrijden te sterk.

Het is niet de eerste keer dat Cocu bij Vitesse in dienst treedt. Hij was van 1990 tot 1995 als speler actief voor de Arnhemse club. De 101-voudig Oranje-international kwam in totaal tot 154 wedstrijden voor Vitesse, waarna hij een transfer naar PSV verdiende.

Vitesse beleeft een teleurstellende start van het seizoen. De club heeft in de Eredivisie nog maar één keer gewonnen, namelijk op 4 september bij FC Groningen (0-1). Vitesse staat na zeven wedstrijden slechts veertiende.