De bovenbeenblessure van Frenkie de Jong lijkt mee te vallen. Zijn club FC Barcelona meldt maandag dat het 'slechts' om een verrekking aan zijn rechterhamstring gaat. Over de ernst van de blessure van Memphis Depay heeft de Spaanse grootmacht geen mededelingen gedaan.

De 25-jarige De Jong liep de blessure donderdag in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen op. De middenvelder liet zich in de rust vervangen en verliet een dag later het trainingskamp van de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.

Daardoor namen de zorgen toe richting het WK in Qatar, dat voor Nederland op 21 november begint met een wedstrijd tegen Senegal. FC Barcelona neemt die onzekerheid na testen op maandag weg. Volgens Spaanse media is De Jong 'slechts' een vraagteken voor de Champions League-wedstrijd van FC Barcelona tegen Internazionale. Die staat volgende week dinsdag op het programma.

Tegen Polen viel Memphis een kwartier voor tijd uit met eveneens hamstringklachten. Ook hij keerde vrijdag terug naar Barcelona. FC Barcelona meldt niet wat de spits van Oranje precies mankeert. Volgens Spaanse media zou hij enkele weken uitgeschakeld zijn en is zijn meespelen voor de Clásico tegen Real Madrid op 16 oktober onzeker.

Memphis Depay moest zich tegen Polen laten wisselen door een hamstringblessure. Memphis Depay moest zich tegen Polen laten wisselen door een hamstringblessure. Foto: ANP

Van Gaal hielp plek vrij voor Memphis en De Jong

Zonder De Jong en Memphis won Oranje maandag de laatste Nations League-wedstrijd tegen België. Door een kopdoelpunt van Virgil van Dijk was Nederland in de laatste interland voor het WK met 1-0 te sterk voor de 'Rode Duivels', al was die overwinning tegen de verhouding in.

Daarmee stelde de ploeg van Van Gaal groepswinst en een plek in de finaleronde van de Nations League veilig. De finalewedstrijden van de prestigieuze landencompetitie worden in juni volgend jaar in Nederland afgewerkt.

De Jong en Memphis hoefden sowieso al niet te vrezen voor een plek in de WK-selectie. Bondscoach Van Gaal zei weliswaar dat Oranje "geen revalidatieoord" is, maar dat hij de twee belangrijke spelers wel zou oproepen voor het toernooi als ze niet helemaal topfit zijn.

"Zij hebben zo veel betekend voor dit Nederlands elftal", verklaarde Van Gaal. "Memphis heeft doelpunten gemaakt en assists gegeven. Frenkie is ook zo belangrijk geweest. Door hem kunnen we onder de druk van de tegenstander uit voetballen."