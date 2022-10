Suriname van interim-coach Winter hard onderuit in oefenduel met PEC Zwolle

Delen via E-mail

Suriname heeft maandag een forse nederlaag geleden in een besloten oefenwedstrijd tegen Keuken Kampioen Divisie-club PEC Zwolle. De ploeg van interim-bondscoach Aron Winter ging in Zwolle met 5-0 onderuit.

Suriname kon in de eerste helft nog goed meekomen, maar na rust kwam PEC vijf keer tot scoren. Chardi Landu schoot halverwege de tweede helft twee keer raak, waarna Riley Reemnet (twee keer) en Dean Guezen de eindstand bepaalden.

Bij Suriname deden verschillende voormalige Eredivisie-spelers mee, onder wie Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Kenneth Paal en Diego Biseswar. Het betekende de eerste nederlaag van 'Natio' onder Winter. Het land won donderdag in Almere nog een oefeninterland tegen Nicaragua (2-1).

De Surinaamse voetbalbond moet nu bepalen of men verder wil met Winter. De oud-middenvelder werd begin september aangesteld als tijdelijke opvolger van Stanley Menzo, die naar het Chinese Beijing Guoan vertrok.

Bij PEC maakte Sam Kersten voor het eerst in negen maanden speelminuten. De 24-jarige verdediger is inmiddels volledig hersteld van een knieblessure. Kersten speelde de eerste helft mee en werd in de rust vervangen door trainer Dick Schreuder.