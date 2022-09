Luc Castaignos is opgedoken bij FC Groningen. De voormalig spits van Feyenoord gaat vanaf deze week zijn conditie op peil houden bij de beloften van de club, meldt hoofd jeugdopleiding Art Langeler maandag. Tegelijkertijd maakt Cyril Ngonge na een schorsing weer deel uit van de selectie van trainer Frank Wormuth.

De 29-jarige Castaignos zit zonder club sinds zijn contract bij het Griekse OFI Kreta na één jaar niet werd verlengd. Omdat hij er niet in slaagde een nieuwe werkgever te vinden, was Castaignos op zoek naar een club waar hij aan zijn conditie kan werken.

"Het idee is een win-winsituatie", meldt Langeler op LinkedIn. "Luc kan 100 procent fit geraken door met de groep mee te trainen. Dat is toch wat anders dan alleen met een personal trainer. En de jonge spelers kunnen wat van hem leren."

Castaignos brak ruim tien jaar geleden door als speler van Feyenoord en verdiende vervolgens een droomtransfer naar Internazionale. Bij de Italiaanse grootmacht kwam hij zelden aan spelen toe, waarna hij FC Twente, Eintracht Frankfurt, Sporting CP, Vitesse, het Zuid-Koreaanse Gyeongnam FC en OFI Kreta diende.

In de zomer hoopte Castaignos terug te keren in de Eredivisie, maar tot een transfer naar een Nederlandse club kwam het niet. De geboren Schiedammer speelde 159 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland en scoorde daarin 54 keer.

FC Groningen kan wel een aanvallende versterking gebruiken. De ploeg van trainer Wormuth kent een tegenvallende start van het seizoen en staat twaalfde in de Eredivisie met acht punten uit zeven wedstrijden. De noorderlingen vervolgen de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Cyril Ngonge is na een disciplinaire schorsing terug bij FC Groningen. Foto: Pro Shots

Ngonge terug in selectie na schorsing

Ngonge maakt vanaf dinsdag weer zijn opwachting bij FC Groningen. De aanvaller was begin deze maand uit de selectie gezet omdat hij niet voldeed aan de "normen rond discipline, omgangsvormen, houding en gedrag". Hij trainde sindsdien met de beloften mee.

"We hebben de afgelopen periode veelvuldig met Cyril gesproken en een aantal gesprekken gevoerd waar ook een psycholoog van de club en een mentaal begeleider van Cyril bij aanwezig was", zegt Wormuth. "Na de gesprekken binnen deze driehoek is besloten om Cyril weer bij de selectie te halen, zodat hij nu kan laten zien de boodschap te hebben begrepen."

De disciplinaire schorsing van Ngonge was opvallend, omdat hij in de eerste weken van het seizoen de smaakmaker bij FC Groningen was. In de eerste vijf competitiewedstrijden scoorde de Belgische aanvaller twee keer. Daarmee is hij nog altijd clubtopscorer.