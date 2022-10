Geen uitfans bij duels tussen NAC en ADO vanwege eerdere ongeregeldheden

Vier dagen eerder hadden fans van ADO zich misdragen in de wedstrijd in Breda. Toen zochten de ADO-supporters tevergeefs de confrontatie met de fans van NAC en gooiden ze een fakkel op het dak, waarna er brand ontstond. De KNVB bestrafte ADO met een boete van 7.500 euro.

Om herhaling van de ongeregeldheden te voorkomen, vroeg NAC in de aanloop naar NAC-ADO op 14 oktober om een veiligheidsplan bij ADO. De Haagse club weigerde een plan in te dienen en kondigde aan geen fans naar Breda te zullen laten afreizen, aldus NAC. Daarnaast liet ADO weten dat fans van de Brabantse club niet welkom zijn bij ADO-NAC op 3 februari 2023.

ADO kampt al langer met problemen met zijn eigen aanhang. Begin deze maand ging het al eens mis in de uitwedstrijd tegen Willem II. Toen werd vuurwerk in het uitvak afgestoken en moest de wedstrijd worden stilgelegd. ADO noemde het "zoveelste" voorval "gênant en onverteerbaar" en greep hard in door bij alle uitwedstrijden tot aan de winterstop een verplicht buscombi in te voeren.