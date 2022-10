Cocu kandidaat bij Vitesse als opvolger van vertrokken trainer Letsch

Phillip Cocu is in beeld bij Vitesse om de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch op te volgen als trainer. Volgens de Gelderlander is de Eredivisie-club zelfs al in gesprek met de 101-voudig Oranje-international, die van 1990 tot 1995 voor de Arnhemmers speelde.

Door Rypke Bakker

De 51-jarige Cocu is al bijna twee jaar clubloos, nadat hij in november 2020 ontslagen werd door Derby County. Hij was eerder trainer van Fenerbahçe en leidde PSV naar drie landstitels en een KNVB-beker.

In september 2021 vertelde Cocu al dat hij openstond voor een nieuwe klus als hoofdtrainer, zowel in Nederland als in het buitenland. Begin dit jaar werd gespeculeerd over een terugkeer bij PSV, maar de Eindhovense club koos voor Ruud van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt.

Vitesse is sinds vorige week op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Letsch ondanks een contract tot medio 2023 besloot te vertrekken naar Bundesliga-hekkensluiter VfL Bochum. De Duitser was sinds juli 2020 trainer van de Arnhemmers, waarmee vorig seizoen de achtste finales van de Conference League haalde.

Phillip Cocu in 1994 als speler van Vitesse. Foto: ANP

Cocu werd al na 123 dagen ontslagen bij Fenerbahçe

Cocu kan bij Vitesse zijn trainerscarrière nieuw leven inblazen na het kortstondige avontuur bij Fenerbahçe, waarna hij ook bij Derby County ontslagen werd.

Door zijn goede jaren bij PSV kwam Cocu in 2018 met vertrouwen binnen bij de Turkse club, maar na 123 dagen moest hij al het veld ruimen. Bij Derby County greep hij in zijn eerste seizoen naast promotie naar de Premier League, waarna hij in zijn tweede jaar al voor de winterstop ontslagen werd wegens een reeks teleurstellende resultaten.

Benjamin Schmedes, technisch directeur van Vitesse, zei bij de bekendmaking van het vertrek van Letsch al dat de club spoedig een opvolger hoopt te presenteren. De eerstvolgende wedstrijd van de Arnhemse club is zaterdag om 21.00 uur uit tegen FC Twente.

Eredivisie-speelronde 8 Zaterdag 16.30 uur: Cambuur-PSV

Zaterdag 18.45 uur: FC Groningen-AZ

Zaterdag 20.00 uur: Ajax-Go Ahead

Zaterdag 21.00 uur: FC Twente-Vitesse

Zondag 12.15 uur: Fortuna-FC Volendam

Zondag 14.30 uur: NEC-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Excelsior-FC Utrecht

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Sparta

Zondag 20.00 uur: FC Emmen-Heerenveen

Aanbevolen artikelen