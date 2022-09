Marten de Roon lijkt na een goed optreden bij zijn eerste basisplaats onder bondscoach Louis van Gaal zo goed als zeker van een plek in de WK-selectie. De 31-jarige middenvelder was tegen België (1-0-winst) de vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong en dat zal waarschijnlijk ook in Qatar zijn rol zijn.

"Ik ben redelijk tevreden over mijn spel, al was het niet makkelijk. Ik heb mijn taak redelijk uitgevoerd", vertelt De Roon, die in de Johan Cruijff ArenA de Belgische sterspeler Kevin De Bruyne moest schaduwen. "Maar ook aan de bal ging het aardig", vervolgt hij. "Ik heb laten zien dat ik toch wel kan voetballen. En als we dan ook nog winnen, is het helemaal lekker."

De Roon, die vorig jaar basisspeler was op het EK, speelde tegen de Belgen pas zijn vierde interland onder Van Gaal. De vorige drie keer betrof het slechts een invalbeurt. Toch heeft hij nooit gevreesd uit beeld te raken richting het WK.

"De verstandhouding met deze bondscoach is altijd goed geweest. Mijn rol was steeds duidelijk. Als Frenkie er is, dan speelt hij. En als hij uitvalt of er een keer niet is, dan ben ik de stand-in."

Marten de Roon speelde tot dusver vier interlands onder Louis van Gaal. Marten de Roon speelde tot dusver vier interlands onder Louis van Gaal. Foto: ANP

'Vol vertrouwen naar Qatar'

Omdat een fitte De Jong altijd zal starten onder Van Gaal, is een basisplaats voor De Roon op het WK ver weg. De speler van Atalanta beseft dat ook en schikt zich in zijn rol.

"Van Gaal denkt aanvallend. Hij wil Frenkie op 'zes' en daarnaast twee aanvallende spelers op het middenveld. En ik ben niet die aanvallende speler. Dus ik richt me op het moment dat ik er in plaats van Frenkie moet staan. En als het nodig is, kan ik natuurlijk ook samen met hem spelen."

Over een plek in de 26-koppige WK-selectie maakt De Roon zich geen zorgen. "Het is nu een kwestie van fit blijven en minuten maken bij de club. Leveren, zoals de bondscoach dat noemt. Ik speel bijna altijd bij Atalanta, dus dat moet goed komen. Ja, ik heb een goede kans om mee te gaan naar Qatar."

"En als dat gebeurt zou dat uiteraard fantastisch zijn. Een WK meemaken is het mooiste dat er is, zeker nu we er als ploeg vol vertrouwen heen gaan. We zijn al een tijdje ongeslagen."