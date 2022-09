Klaassen maakt zich ondanks 'irritante' reserverol bij Ajax geen zorgen om WK

Davy Klaassen is niet bang dat zijn reserverol bij Ajax ervoor zorgt dat hij afvalt voor de WK-selectie. De middenvelder speelde zondag tegen België bijna de hele wedstrijd en lijkt er bij bondscoach Louis van Gaal goed op te staan.

Door Jeroen van Barneveld

"Ik maak me geen zorgen om het WK", zei Klaassen zondag na de moeizame 1-0-zege op België. "Ik heb er een goed gevoel over. Ik voel dat de trainer heel veel vertrouwen in mij heeft. Maar dat is geen garantie."

In de eerste wedstrijden van het seizoen is Klaassen bij zijn club Ajax voornamelijk bankzitter, maar zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal heeft nooit onder druk gestaan. Van Gaal riep de aanvallende middenvelder 'gewoon' op en roemde zondag de "slimmerik" in zijn selectie.

Klaassen sprak afgelopen week wel met Van Gaal over zijn reserverol bij Ajax. "Ik wil altijd spelen. Als je niet speelt, is het irritant. Hij zegt dat ik uiteindelijk fit moet zijn. Ja, en leveren. Ik denk dat ik het goed heb gedaan bij Oranje. De trainer weet dat ik het kan en ik heb het ook in Oranje laten zien."

Klaassen wist al ver van tevoren dat hij zondag tegen België en niet donderdag tegen Polen zou gaan spelen. Dat had Van Gaal hem aan het begin van het trainingskamp laten weten. "De trainer is daar heel duidelijk in. Ik vind dat wel lekker. Ik hou van duidelijkheid."

Tegen België begon Klaassen als aanvallende middenvelder, maar na de uitvalbeurt van Steven Berghuis na een half uur spelen kwam hij achter invaller Cody Gakpo te spelen. "Dat maakt me niet zoveel uit. Op die andere positie kan ik ook spelen."

Davy Klaassen scoorde bijna in de Nations League-wedstrijd tegen België. Foto: ANP

'Wij kunnen beter dan dit'

Tegen middernacht stond Klaassen als laatste de pers te woord. Hij moest een plas afleveren bij de dopingcontrole, maar dat lukte hem niet omdat hij in de rust al had geplast. Ook had de aanvallende middenvelder in de moeizame wedstrijd tegen België veel vocht verloren.

"We speelden tegen een goede tegenstander en dan moet je veel arbeid verrichten. Het liefst wil je hoog druk zetten, maar dat lukte niet. Dan moet je ervoor zorgen dat je geen kansen tegen krijgt. Ik denk dat we dat wel aardig hebben gedaan."

Oranje had tot het winnende kopdoelpunt van Virgil van Dijk in de 73e minuut weinig te vertellen. "Liever speel je iets aanvallender", erkende Klaassen, die in de slotfase verzuimde de 2-0 te maken. "Wij kunnen ook veel beter dan dit. Maar je ziet dat we moeilijk te verslaan zijn."

Het Nederlands elftal komt pas op 14 november weer bij elkaar en een dag later stappen de internationals al op het vliegtuig naar Qatar. Het WK begint voor Nederland op 21 november met een groepswedstrijd tegen Senegal.

