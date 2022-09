De spelers van België temperen de verwachtingen voor het WK na de 1-0-nederlaag tegen het Nederlands elftal van zondagavond. Hoewel ze er vertrouwen in hebben dat ze ver kunnen komen, vinden ze zichzelf geen topfavoriet.

België slaagde er voor het eerst in vijftig interlands niet in om te scoren en kwam in de slotfase op achterstand in de Johan Cruijff ArenA. Virgil van Dijk kopte raak na een hoekschop.

"In België zullen er altijd vraagtekens zijn. Als we winnen, is het te euforisch. Als we winnen zonder degelijk te spelen, is het niet overtuigend. Als we verliezen en we spelen wel goed, dan zijn er alweer vraagtekens", zei keeper Thibaut Courtois.

"We gaan niet naar het WK als topfavoriet, maar we hebben wel een goede ploeg. Als we in vorm zijn, zouden we wel eens ver kunnen raken, zoals in Rusland (derde op WK 2018, red.)."

Virgil van Dijk tekende met een kopbal voor het winnende doelpunt. Virgil van Dijk tekende met een kopbal voor het winnende doelpunt. Foto: Getty Images

'We hebben niets te verliezen op het WK'

Ook flankspeler Timothy Castagne constateerde na de wedstrijd in Amsterdam dat België niet tot de absolute favorieten behoort op het WK, al ziet hij dat niet per se als een nadeel. "We hebben niets te verliezen op het WK. Het laatste jaar waren we niet meer de dominerende ploeg die we ooit zijn geweest en dus gaan we zonder druk naar het WK", vertelde hij.

De Leicester City-speler denkt dat België nog tijd nodig heeft om te verbeteren. "We probeerden iets anders in de voorhoede, waardoor we meer konden doordrukken. Er zit iets in, maar we hebben het één week geoefend. Dus het is nog niet perfect."

Thierry Henry, die de geschorste Roberto Martínez verving als bondscoach, zag ook nog genoeg verbeterpunten. "We moeten positief blijven, ook al hebben we niet kunnen scoren", zei de voormalige Franse topspits.

"De Nations League is nu voorbij, nu moeten we ons richten op het volgende. En daarin moeten we bewijzen dat we antwoorden hebben gevonden op de vragen die ons nog bezighouden."