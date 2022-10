Malacia valt als centrumverdediger in bij Oranje: 'Maar speel liever als linksback'

Bondscoach Louis van Gaal baarde zondag opzien door Tyrell Malacia als centrumverdediger te laten invallen in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België (1-0). De linksback van Manchester United bleef overeind, maar ziet zichzelf liever terugkeren aan de linkerkant.

Door Jeroen van Barneveld

Het was afgelopen week na een training toen Van Gaal naar Malacia toestapte. De boodschap van de bondscoach aan de geboren Rotterdammer was duidelijk: richt je deze interlandperiode op de linksbackpositie en op een plek in het centrum van de achterhoede.

De opdracht van Van Gaal aan Malacia was uit nood geboren. Bruno Martins Indi haalt het WK in Qatar niet door een blessure, bleek maandag na een MRI-scan. Daardoor is de bondscoach op zoek naar een nieuwe linksbenige centrale verdediger, als back-up voor basisspeler Nathan Aké. Bij voorkeur een "pitbull" als Malacia.

En zo viel de 23-jarige Malacia tegen België in op een positie waar hij zijn hele leven nog nooit gespeeld had. Tot grote verbazing heeft dat niet geleid bij de voormalig speler van Feyenoord. "Ik raak niet zo snel in shock door dingen. Ik ben vrij nuchter", zei hij na afloop in de Johan Cruijff ArenA.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Malacia moest duidelijk wennen aan zijn nieuwe rol naast Jurriën Timber en Virgil van Dijk. Tot drie keer toe moest hij door Van Dijk een halt worden toegeroepen omdat hij te ver naar voren liep. Na de 1-0 van Van Dijk riep Van Gaal Malacia ook nog naar de kant om hem terecht te wijzen, wat onderling tot de nodige discussie leidde.

"Het was helemaal anders. Ik ben gewend om mee te gaan in de aanval", verklaarde Malacia. "En dat met de bondscoach? Hij legde mij een situatie uit. Ik was het er op dat moment niet mee eens. Maar je moet ook weer door. Na de wedstrijd hebben we het er nog even over gehad."

Bondscoach Louis van Gaal maakt aan Tyrell Malacia duidelijk dat hij niet te ver naar voren moet lopen. Foto: ANP

'WK staat met rood omcirkeld'

Voor Malacia was het experiment niet voor herhaling vatbaar, ook al hield Oranje met de 1,69 meter lange speler in het hart van de verdediging zijn doel schoon. "Ik speel liever op mijn eigen positie. Daar doe ik het nu goed en daar voel ik me ook het fijnst. Maar als de trainer me als centrumverdediger nodig heeft, sta ik klaar."

Malacia kwam afgelopen week als een van de revelaties van de Premier League binnen bij het Nederlands elftal. De verdediger maakte in zijn eerste weken bij het Manchester United van manager Erik ten Hag indruk met zijn felle manier van verdedigen. Van aanpassingsproblemen na zijn overstap van Feyenoord, dat 15 miljoen euro voor de zelf opgeleide speler ontving, lijkt geen sprake.

"Ik heb snel mijn plekje gevonden in het team en ik voel me er heel erg thuis. Dat is het belangrijkste. Ik zit lekker in mijn vel", zei Malacia. "Natuurlijk zijn er wat aanpassingen, maar die zijn er altijd. Ik heb meegekregen dat ik daar in de harten ben gesloten door de fans. We zitten in een goede flow."

Malacia durft nog niet uit te gaan van een plek in de WK-selectie, ook al is hij basisspeler bij Manchester United. "Dat is nooit een zekerheid. Ik moet presteren bij de club. Daarna zien we het wel."

Wel kijkt Malacia reikhalzend uit naar het WK in Qatar, dat over een kleine twee maanden van start gaat. "Het kan mijn eerste eindtoernooi worden. Vorig seizoen zei ik al: 'Aan het einde van het jaar wil ik het WK spelen.' Hij staat met rood omcirkeld."

Eerder

Aanbevolen artikelen