Bondscoach Louis van Gaal roemt de discipline bij het Nederlands elftal na de uiterst moeizame zege op België. Oranje was lange tijd de mindere partij in Amsterdam, maar won toch door kopgoal van aanvoerder Virgil van Dijk.

"De discipline die wij tentoon gespreid hebben, is mij het meest blijven hangen", zei Van Gaal na afloop in de Johan Cruijff ArenA. "Wij zijn eigenlijk weggespeeld door België. Ondanks dat hebben we toch de discipline weten te behouden bij het balbezit van de tegenstander. En dan kan je scoren uit een spelhervatting."

Nederland had weinig te vertellen in Amsterdam en zag België verschillende kansen om zeep helpen. Doelman Remko Pasveer groeide ook nog eens uit tot de reddende engel bij Oranje toen hij fraai redde op een inzet van de glijdende Amadou Onana.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

In de 73e minuut viel de winnende treffer van Oranje: Van Dijk kopte raak uit een hoekschop van Cody Gakpo. Dat had Van Gaal allemaal voorspeld. "Gakpo neemt de corners fantastisch, wij hebben een luchtmacht en Klaassen is een slimmerik. Dat heb ik van tevoren allemaal gezegd."

Van Gaal had gehoopt dat zijn ploeg beter zou spelen dan donderdag tegen Polen, maar hij kwam bedrogen uit. "Het was nog slechter dan tegen Polen. Maar dat baart me natuurlijk geen zorgen. Waarom? Dit is een van de zovele wedstrijden. Ik heb veel gewisseld, omdat ik veel spelers wil zien."

Eindstand in Nations League groep 4 1. Nederland 6-16 (+8)

2. België 6-10 (+3)

3. Polen 6-7 (-6)

4. Wales 6-1 (-5)

Louis van Gaal was in zijn nopjes met de zege op België. Louis van Gaal was in zijn nopjes met de zege op België. Foto: Pro Shots

'Ik ga hier zeker van genieten'

Van Gaal zag na de wedstrijd tegen Polen zijn bassispelers Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners wegvallen met blessures. Tegen België kwam daar Steven Berghuis (rugblessure) ook nog bij, waardoor Van Gaal zijn opstelling wederom moest omgooien.

De bondscoach baarde opzien door Tyrell Malacia als centrumverdediger in te brengen voor Nathan Aké, terwijl de speler van Manchester United doorgaans als linksback speelt. "De gedachte erachter is: als de tegenstander in het systeem van België speelt, moet je geen middenvelders tegen de meest creatieve spelers zetten, maar pitbulls. Dat is hij."

Van Gaal benadrukte dat hij het knap vindt dat Nederland wederom van België heeft gewonnen, na de eerdere 1-4 in Brussel. "Je speelt tegen de nummer twee van de wereld en je hebt twee keer gewonnen. Het was geen makkelijke groep, met ook nog Wales. Ik ga hier zeker van genieten."

Voor Van Gaal en Oranje resten nog een kleine twee maanden tot het WK in Qatar. Voor de keuzeheer staan zeker tien van de 26 namen vast. "Misschien zijn het er wel meer. Maar ze kunnen geblesseerd raken. Dat zie je aan Memphis, Frenkie en Teun."