Bruno Martins Indi gaat niet met het Nederlands elftal naar het WK. De verdediger van AZ is volgens bondscoach Louis van Gaal niet op tijd hersteld zijn van een bovenbeenblessure voor het eindtoernooi in Qatar. Doelman Remko Pasveer lijkt juist zeker van een plek in de selectie.

Van Gaal liet zondag tegen België na rust Tyrell Malacia als linker centrale verdediger spelen omdat hij vanwege de blessure van Martins Indi zoekt naar nieuwe opties op die positie. Nathan Aké is de eerste keuze links centraal achterin.

"Martins Indi gaat het niet halen dus ik moet andere opties hebben voor het WK", zei Van Gaal kort na de 1-0-overwinning in de Johan Cruijff ArenA tegen België. De dertigjarige Martins Indi keerde afgelopen zomer verrassend terug in de Oranjeselectie. Hij was op het WK 2014 in Brazilië basisspeler onder Van Gaal, maar was daarna jaren niet in beeld voor het Nederlands elftal.

Martins Indi speelde in juni zowel uit als thuis tegen Wales en behoorde in eerste instantie ook tot de Oranjeselectie voor de afgelopen interlands tegen Polen en België.

Een week geleden raakte de 36-voudig international geblesseerd in de thuiswedstrijd van AZ tegen Ajax en die kwetsuur blijkt dus zo ernstig te zijn dat hij het WK niet kan halen.

Remko Pasveer hield ook tegen België zijn doel schoon. Foto: Getty Images

'Ik denk dat Pasveer wel meegaat'

Martins Indi is de tweede speler die Van Gaal geblesseerd ziet afhaken voor het WK, nadat in augustus een streep ging door de naam van Georginio Wijnaldum. De 31-jarige middenvelder brak zijn scheenbeen op de training van zijn club AS Roma.

Ondertussen wordt ook steeds duidelijker welke spelers zich wel mogen opmaken voor het WK. Een van die spelers is Remko Pasveer, die donderdag keepte tegen Polen en zondag tegen België weer de kans kreeg. "Ik denk dat Pasveer wel meegaat", zei Van Gaal na het duel met de Belgen.

De bondscoach gaf al eerder aan dat hij hoogstwaarschijnlijk vier keepers opneemt in de 26-koppige WK-selectie. Jasper Cillessen lijkt ook zeker van een plek en deze interlandperiode werden ook Mark Flekken en Andries Noppert geselecteerd.

Van Gaal moet van de FIFA uiterlijk 13 november bekendmaken welke 26 spelers hij meeneemt naar Qatar. De eerste groepswedstrijd van Oranje is op 21 november tegen Senegal.