De Faeröer hebben zondag voor een stunt gezorgd in zijn laatste groepswedstrijd van de Nations League. De kleine eilandengroep was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Turkije.

In hoofdstad Tórshavn leken de Faeröerders enkele minuten voor rust op achterstand te komen door een doelpunt van Kerem Aktürkoglu, maar de treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De Faeröer kwamen vroeg in de tweede helft wel op voorsprong via Viljormur Davidsen. Acht minuten later bracht Jóan Símun Edmundsson het publiek opnieuw in extase door de 2-0 te maken.

Serdar Gürler bracht de spanning in de slotfase nog even terug, maar Turkije kon een blamage niet meer voorkomen. De Turken hadden zich al verzekerd van promotie naar divisie B.

De Faeröer konden ook al niet meer degraderen, waardoor de wedstrijd in Tórshavn er een om des keizers baard was. De nummer 125 van de FIFA-ranglijst won eerder in de Nations League ook al van Litouwen (2-1), dat naar divisie D degradeerde.

In dezelfde groep won Luxemburg voor eigen publiek met 1-0 van Litouwen. Voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues kroonde zich tot matchwinner. Eerder in de wedstrijd werd een doelpunt van Rodrigues op advies van de VAR nog afgekeurd wegens buitenspel.

