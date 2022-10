Faeröer stunten in Nations League-duel om des keizers baard tegen Turkije

De Faeröer hebben zondag voor een stunt gezorgd in zijn laatste groepswedstrijd van de Nations League. De kleine eilandengroep was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Turkije.

De Faeröer kwamen vroeg in de tweede helft wel op voorsprong via Viljormur Davidsen. Acht minuten later bracht Jóan Símun Edmundsson het publiek opnieuw in extase door de 2-0 te maken.