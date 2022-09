Virgil van Dijk denkt dat Oranje ondanks de nodige verbeterpunten met het nodige vertrouwen naar het WK in Qatar kan afreizen. In het laatste duel voor het eindtoernooi boekte Nederland dankzij een rake kopbal van de aanvoerder een 1-0-overwinning op België.

"Dit is genieten en geeft vertrouwen richting het WK", zei de 31-jarige Van Dijk bij de NOS. "Het was geen goede wedstrijd. We weten dat het beter moet, maar we winnen wel weer. Deze overwinning geeft toch wel een enorm lekker gevoel."

In het Nations League-duel in de Johan Cruijff ArenA had Oranje het beduidend lastiger dan in Brussel, waar de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in juni met 1-4 won. In Amsterdam maakte Van Dijk na een hoekschop van Cody Gakpo het enige doelpunt.

"Je weet dat zij de vorige wedstrijd hebben geanalyseerd", vervolgde Van Dijk. "Ze probeerden ons met veel loopacties uit elkaar te trekken en hebben veel individuele kwaliteiten met Kevin De Bruyne en Eden Hazard."

"We moeten niet vergeten dat we tegen een van de beste teams van de wereld spelen. Dan is het logisch dat het lastig wordt en dat bleek in de eerste helft. Dan is het extra mooi dat je de nul houdt en wint."

Door de tweede zege op België gaat Oranje als groepswinnaar naar de finaleronde van de Nations League, die van 14 tot en met 18 juni 2023 wordt gehouden. Het WK begint voor Oranje op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal.

Eindstand in Nations League groep 4 1. Nederland 6-16 (+8)

2. België 6-10 (+3)

3. Polen 6-7 (-6)

4. Wales 6-1 (-5)