Kroatië heeft zich zondag geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. De vicewereldkampioen stelde het ticket veilig via een 1-3-zege op Oostenrijk. Kasper Dolberg scoorde bij een 2-0-overwinnning van Denemarken op Frankrijk.

Bij Oostenrijk-Kroatië vielen de eerste twee doelpunten binnen tien minuten. De 37-jarige Luka Modric zorgde in de zesde minuut met een schot in de rechterhoek voor de openingstreffer van de Kroaten.

Drie minuten later herstelde Oostenrijk het evenwicht via Christoph Baumgartner. De middenvelder kopte fraai raak na een voorzet van Marcel Sabitzer.

Lange tijd bleef de 1-1-tussenstand op het scorebord staan in Wenen, tot zo'n twintig minuten voor tijd. Marko Livaja bezorgde de Kroaten de voorsprong met een rake kopbal op aangeven van Ivan Perisic. Drie minuten later was Dejan Lovren ook met het hoofd trefzeker.

Vreugde bij Kasper Dolberg en Christian Eriksen na de openingstreffer van Denemarken. Vreugde bij Kasper Dolberg en Christian Eriksen na de openingstreffer van Denemarken. Foto: AFP

Dolberg helpt Denemarken aan zege op Frankrijk

In Kopenhagen bracht Dolberg Denemarken na ruim een half uur op voorsprong tegen Frankrijk. De oud-Ajacied tikte van dichtbij binnen op aangeven van Mikkel Damsgaard.

Vijf minuten later verdubbelde Andreas Skov Olsen de marge namens de Denen. De middenvelder schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied hard raak na een afgeslagen corner.

Kroatië eindigt met dertien punten uit zes wedstrijden als eerste in groep 1 van divisie A. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic pakte één punt meer dan Denemarken. Oostenrijk degradeert naar divisie B.

Naast Kroatië plaatste ook Nederland zich voor de finaleronde van de Nations League. Oranje was zondag in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 te sterk voor België.

