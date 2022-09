Het Nederlands elftal heeft zich zondag geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. In de laatste wedstrijd voor het WK in Qatar won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in Amsterdam tegen de verhouding in met 1-0 van België, waarmee de groepswinst werd veiliggesteld.

Zonder de geblesseerde sleutelspelers Frenkie de Jong en Memphis Depay maakte Oranje lange tijd een povere indruk in de Johan Cruijff ArenA en was België de betere partij. Enkele aardige schietkansen waren echter niet aan de 'Rode Duivels' besteed.

Na de onderbreking was doelman Remko Pasveer de reddende engel voor Nederland met een fraaie redding op een inzet van Amadou Onana. Oranje kon daar lang niets tegenover stellen, totdat Virgil van Dijk in de 73e minuut uit een hoekschop binnenkopte. Het bleek het winnende doelpunt in Amsterdam, waar de Belg Dodi Lukebakio in de slotseconde met een omhaal de paal trof.

Door de tweede zege op België gaat Oranje als groepswinnaar naar de finaleronde van de Nations League, die van 14 tot en met 18 juni 2023 wordt gehouden. Nederland organiseert die finalewedstrijden, waarvoor ook Kroatië zich heeft geplaatst. Oranje verspeelde in deze Nations League-campagne tot dusver alleen punten in de thuiswedstrijd tegen Polen (2-2).

Voor Nederland was de Nations League-wedstrijd tegen België de laatste interland voor het WK, dat over een kleine twee maanden van start gaat in Qatar. Op 13 november lopen de internationale competities af en acht dagen later begint het mondiale eindtoernooi voor Nederland met een groepswedstrijd tegen Senegal.

Het WK in Qatar wordt de laatste klus van Van Gaal. Met de winst op België evenaarde de 71-jarige Amsterdammer het record van meeste zeges voor een bondscoach van het Nederlands elftal. Net als Dick Advocaat staat hij nu op 37 overwinningen. Van Gaal had daar 58 interlands voor nodig, Advocaat 4 meer.

Eindstand in Nations League groep 4 1. Nederland 6-16 (+8)

2. België 6-10 (+3)

3. Polen 6-7 (-6)

4. Wales 6-1 (-5)

Virgil van Dijk ziet zijn kopbal in het doel belanden. Virgil van Dijk ziet zijn kopbal in het doel belanden. Foto: Getty Images

Berghuis valt in matige eerste helft weg

Na de triomf in en tegen Polen (0-2) waren Memphis, De Jong en Teun Koopmeiners afgehaakt met blessures, waardoor bondscoach Van Gaal zijn ideale WK-elftal niet kon samenstellen in de laatste wedstrijd voor het mondiale kampioenschap in Qatar. De keuzeheer stelde Vincent Janssen, Marten de Roon en Davy Klaassen op als hun vervangers.

Het gemis van met name De Jong liet zich voelen bij Oranje. Zonder de speler van FC Barcelona als regisseur op het middenveld kwam Nederland amper aan aanvallen toe en lag het baltempo bijzonder laag. Het was België dat de lakens uitdeelde in de Johan Cruijff ArenA.

Al na vier minuten volgde de eerste kans voor de bezoekers. Onana denderde over de rechterkant en bood Eden Hazard een schietkans, maar de poging van de aanvaller van Real Madrid zeilde hoog over. Na een kwartier moest doelman Pasveer voor het eerst in actie komen, toen Steven Berghuis de bal op eigen helft verspeelde en Michy Batshuayi hard uithaalde. De goalie hield in twee instanties zijn doel schoon.

Nederland kreeg pas na een half uur de eerste mogelijkheid: Janssen draaide weg van zijn tegenstander en zette voor op Denzel Dumfries, die hoog over mikte. Daarna moest Berghuis de strijd staken wegens rugklachten, waarmee hij donderdag in de wedstrijd tegen Polen ook al kampte. Cody Gakpo kwam voor hem in de plaats.

Met Gakpo binnen de lijnen ging het niet veel beter met Oranje. België kreeg snel een kans via Axel Witsel, maar die kreeg een fraaie pass van Kevin De Bruyne oog in oog met Pasveer niet onder controle. Doordat pogingen van Timothy Castagne (hoog over), Onana (in de handen van Pasveer), Janssen (afzwaaier) en Gakpo (gekraakt) geen doel vonden, kreeg een matige eerste helft de score die het verdiende.

Steven Berghuis moest na een half uur met rugklachten de strijd staken. Steven Berghuis moest na een half uur met rugklachten de strijd staken. Foto: Pro Shots

Zinderende slotfase met goal en kansen

Van Gaal greep in de rust in en paste zijn opstelling op meerdere posities aan. Hij bracht Kenneth Taylor (voor Janssen) en Tyrell Malacia (voor Nathan Aké) en stuurde Gakpo een linie naar voren, waardoor de aanvaller van PSV met Steven Bergwijn het spitsenkoppel vormde. Opvallend genoeg speelde Malacia als een van de drie centrumverdedigers, terwijl hij normaal gesproken als linksback opereert.

Die wijzigingen zetten ook weinig zoden aan de dijk, al begon de Belgische storm langzaamaan kracht af te nemen. Hoogtepunt was nog wel een fraaie ingeving van De Bruyne, die met een lobje de glijdende Onana bediende. Pasveer onderscheidde zich onder de Oranje-lat door de bal met een uiterste krachtsinspanning met zijn vingertoppen uit de hoek te tikken.

België was de betere partij, maar het was Oranje dat in de 73e minuut op voorsprong kwam. Van Dijk kroop bij een hoekschop van Gakpo voor zijn tegenstander en kopte simpel in de korte hoek binnen. De complimenten gingen vooral naar Gakpo, die bij zijn club PSV ook al vaak het verschil maakte met zijn fraaie trap.

De late openingstreffer bleek het startsein van een zinderende slotfase, waarin België en Nederland de kansen plots aaneenregen. Bergwijn schoot na een sprint hard in het zijnet en aan de andere kant had Pasveer een antwoord in huis op de kopbal van De Bruyne.

Drie minuten voor tijd leek Davy Klaassen een grote kans op de tweede Oranje-goal te missen, hoewel uit de herhaling bleek dat de redding van de Belgische keeper Thibaut Courtois niet nodig was omdat de Ajacied buitenspel stond. Courtois bracht een minuut later nogmaals redding toen Bergwijn alleen voor hem verscheen.

Het mocht de pret niet drukken voor Oranje, dat zelfs het geluk aan zijn zijde had toen Lukebakio in de slotseconde met een omhaal de paal trof.