Louis van Gaal heeft zondag recordhouder Dick Advocaat geëvenaard als bondscoach met de meeste overwinningen met het Nederlands elftal. Oranje won het Nations League-duel met België in de Johan Cruijff ArenA met 1-0, de 37e zege onder Van Gaal.

Oranje had geen makkelijke avond tegen de Belgen, maar door een treffer van Virgil van Dijk werd wel gewonnen. De aanvoerder kopte in de 73e minuut raak uit een corner en bezorgde Van Gaal zo de recordzege.

Advocaat, die net als Van Gaal drie termijnen bondscoach was, boekte in november 2017 in zijn 62e en laatste interland (uit tegen Roemenië) zijn 37e overwinning met Oranje. De Hagenaar passeerde daarmee Bob Glendenning op de eeuwige ranglijst en kreeg het record alleen in handen.

Van Gaal kwam donderdag door de 0-2-overwinning op Polen op gelijke hoogte met Glendenning en door winst op België laat hij de Brit, die van 1923 tot 1940 bondscoach was, achter zich. Hij deelt het record nu met Advocaat.

Meeste zeges als bondscoach 1. Louis van Gaal - 37 (58 interlands)

1. Dick Advocaat - 37 (62 interlands)

3. Bob Glendenning - 36 (87 interlands)

4. Marco van Basten - 35 (52 interlands)

5. Bert van Marwijk - 34 (52 interlands)

Oranje juicht na de rake kopbal van Virgil van Dijk. Oranje juicht na de rake kopbal van Virgil van Dijk. Foto: Getty Images

Van Gaal had minder interlands nodig dan Advocaat

In het voordeel van Van Gaal spreekt dat hij minder interlands nodig had dan de 62 van Advocaat. De 71-jarige geboren Amsterdammer zat tegen België voor de 58e keer op de bank als bondscoach van Oranje.

Van Gaal heeft nog minimaal drie interlands om Advocaat te passeren en het record alleen in handen te krijgen. Dat moet dan op het WK in Qatar gebeuren.

De eerstvolgende interland van Oranje is de groepswedstrijd tegen Senegal op 21 november. Daarna wachten confrontaties met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).