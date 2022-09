De KNVB heeft Arjen Robben en Robin van Persie zondag benoemd tot bondsridder. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst voor oud-internationals in Zeist, voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de Nations League tussen Nederland en België.

Het bondsridderschap is na het erelidmaatschap de hoogste onderscheiding die de voetbalbond kent. Wesley Sneijder, met 134 interlands recordinternational van het Nederlands elftal, werd vier jaar geleden al tot bondsridder benoemd.

Robben speelde 96 wedstrijden voor Oranje en scoorde daarin 37 keer. Van Persie kwam tot 102 interlands en is met 50 doelpunten topscorer aller tijden van Nederland. Memphis Depay en Klaas-Jan Huntelaar volgen met 42 treffers.

"Zowel voor Robin van Persie als voor Arjen Robben geldt dat ze gedurende hun hele carrière het Nederlands voetbal op een kenmerkende manier vertegenwoordigd hebben", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

"Niet alleen door de prachtige momenten die ze het voetbal gegeven hebben, maar ook door de manier waarop ze - ieder op een eigen wijze - hun stempel op sportieve prestaties hebben weten te drukken. Gedurende een lange periode zijn zij bovendien bepalende spelers voor Oranje geweest, waardoor een hele generatie met hen als voetbalhelden is opgegroeid."

Arjen Robben en Robin van Persie tijdens de verloren WK-finale in 2010. Arjen Robben en Robin van Persie tijdens de verloren WK-finale in 2010. Foto: Getty Images

Van Persie en Robben in fraai rijtje

Het bondsridderschap werd tot enkele jaren geleden alleen toegekend aan vrijwilligers die gedurende een lange periode een belangrijke functie bij de voetbalbond hadden vervuld. Onder het voorzitterschap van Michael van Praag kwam er meer ruimte om ook op basis van een sportieve prestatie voorgedragen te worden.

Internationals kunnen in aanmerking komen voor de onderscheiding als er sprake is van een "bijzondere verdienste voor het Nederlands voetbal gedurende een lange periode". Daarnaast wordt er gekeken naar de manier waarop die rol is ingevuld.

Eerder werden onder anderen Clarence Seedorf, Rafael van der Vaart en Giovanni van Bronckhorst benoemd tot bondsridder. Ook de gehele selectie van de Oranjevrouwen die het EK in 2017 wonnen én scheidsrechter Björn Kuipers kregen in het verleden de blijk van waardering.

Bij de bijeenkomst in Zeist waren zondag achttien oud-internationals uitgenodigd. Hun namen werden toegevoegd aan de Oranje Wall of Fame. Op de Wall of Fame hebben alle ex-spelers, -speelsters en -bondscoaches die sinds 1905 voor Oranje uitkwamen een eigen wapenschildje.