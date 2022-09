Luuk de Jong hoopt zaterdag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur zijn rentree te maken voor PSV. De 32-jarige spits staat al sinds augustus aan de kant met een kuitblessure.

"Ik ben goede stappen aan het maken. Na de interlandbreak staat Cambuur-uit op het programma en daar hoop ik bij te zijn. Maar met een spierblessure is het lastig inschatten. Ik hoop op het duel met Cambuur. En anders verwacht ik daarna terug te zijn", zegt De Jong in gesprek met PSV TV.

De Jong liep op 24 augustus in de thuiswedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League een kuitblessure op en werd halverwege gewisseld. Hij miste daardoor vijf competitiewedstrijden en het treffen met FK Bodø/Glimt (1-1) in de Europa League.

Door de afwezigheid van De Jong probeerde trainer Ruud van Nistelrooij verschillende spelers uit in de punt van de voorhoede. Onder anderen Xavi Simons, Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Anwar El Ghazi mochten het in de spits proberen.

Luuk de Jong zat tijdens PSV-Feyenoord op de tribune in het Philips Stadion. Foto: Getty Images

'Geeft lekker gevoel dat we als team zo goed bezig zijn'

Zonder De Jong boekte PSV wisselende resultaten. Door de 4-3-zege op Feyenoord van vorige week staan de Eindhovenaren wel op kop in de Eredivisie. De Jong bekeek het spectaculaire duel in het Philips Stadion vanaf de tribune.

"Dat geeft ook mij een lekker gevoel, dat we als team zo goed bezig zijn", zegt De Jong. De spits doelt daarmee ook op de onrust die vorige week ontstond bij het ontslag van technisch directeur John de Jong.

"De voetbalwereld kan soms hard zijn. Dan is het fijn dat je de sfeer goed weet te houden door het duel daarop te winnen. En we staan nu bovenaan, dat is altijd lekkerder voor de hele club."