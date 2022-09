De voetbalsters van Feyenoord hebben zondag ook hun tweede wedstrijd van het seizoen in de Vrouwen Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Danny Mulder was in Sittard met 0-1 te sterk voor debutant Fortuna.

Cheyenne van den Goorbergh zorgde op slag van rust voor de enige treffer van de wedstrijd. De middenvelder werd slecht verdedigd in het strafschopgebied, maar werkte wel fraai binnen na een afgemeten voorzet van Danique Ypema.

Feyenoord begon het seizoen vorige week met een eveneens nipte overwinning op Excelsior (2-1). Het is de tweede keer dat de Rotterdammers uitkomen in de Vrouwen Eredivisie. Vorig seizoen eindigde Feyenoord als vijfde. De voetbalsters van Fortuna speelden tegen Feyenoord de eerste thuiswedstrijd ooit.

Naast Feyenoord zijn FC Twente en ADO Den Haag na twee duels nog zonder puntenverlies. Twente was vrijdag met 6-0 te sterk voor PEC Zwolle en ADO won met dezelfde cijfers bij Excelsior (0-6).

Ook PSV en Ajax kunnen na twee speelronden nog op zes punten komen. Zij kwamen dit weekend niet in actie. Het seizoen in de Vrouwen Eredivisie gaat vrijdag verder, als er drie wedstrijden op het programma staan.

