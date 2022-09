Bondscoach Luis Enrique van Spanje raakt in de aanloop naar het WK niet in paniek van de 1-2-nederlaag tegen Zwitserland in de Nations League. De wereldkampioen van 2010 zakte door het verlies naar de tweede plaats in groep 2 van divisie A.

"Dit verlies brengt me niet aan het twijfelen", vertelde Luis Enrique zaterdagavond op de persconferentie. "Natuurlijk is het beter om aan het WK te beginnen met een zegereeks op zak, maar ik heb alle vertrouwen in mijn team."

Spanje ging halverwege rusten met een 0-1-achterstand door een treffer van Manuel Akanji. Jordi Alba zorgde tien minuten na de hervatting voor de gelijkmaker, waarna Breel Embolo na een klein uur de winnende treffer voor zijn rekening nam.

"Met name het optreden in de eerste helft stelt me teleur. Maar je moet niet vergeten dat we tegen een sterke ploeg uitkwamen", zei Luis Enrique. "We hadden gewoon onze dag niet en dan kan zoiets gebeuren."

Volgens Luis Enrique is er niet een bepaald onderdeel waarin zijn ploeg progressie moet boeken. "Het moet op alle fronten beter. Gelukkig hebben we nog even de tijd."

Stand in groep 2 divisie A Nations League 1. Portugal 5-10 (+9)

2. Spanje 5-8 (+2)

3. Zwitserland 5-6 (-4)

4. Tsjechië 5-4 (-7)

Spanje wacht 'finale' tegen Portugal

Dinsdag gaat Spanje op bezoek bij Portugal tijdens de laatste speelronde in de Nations League. Alleen bij een overwinning neemt 'La Roja' deel aan de eindronde van het landentoernooi.

"We hebben alles in eigen hand. Het wordt zeker niet eenvoudig, maar we zullen kansen krijgen. Dat kan met onze manier van spelen niet anders."

In de groepsfase van het WK stuit Spanje op Costa Rica (23 november), Duitsland (27 november) en Japan (1 december).

