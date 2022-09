Spanje heeft zaterdag een dure nederlaag geleden in de strijd om een plek in de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Luis Enrique verloor in Zaragoza met 1-2 van Zwitserland, terwijl Portugal de koppositie in de poule greep. Met een gehavende Cristiano Ronaldo wonnen de Portugezen met 0-4 van Tsjechië.

Spanje dicteerde weliswaar het spel in het stadion van Real Zaragoza, maar zeker voor rust leverde het overwicht geen kansen op. Sterker nog: de wereldkampioen van 2010 schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel.

Zwitserland deed dat wel en kwam in de 21e minuut op voorsprong via Manuel Akanji, die knap raak kopte uit een hoekschop. Het antwoord van Spanje volgde pas in de 55e minuut en uitgerekend via linksback Jordi Alba. De speler van FC Barcelona werd helemaal vrijgelaten en schoot de bal vervolgens in de kruising.

Breel Embolo groeide vervolgens uit tot het goudhaantje bij Zwitserland. Drie minuten na de gelijkmaker van Alba tikte de spits van dichtbij de winnende treffer binnen, waardoor Spanje zijn eerste nederlaag in de Nations League leed en de koppositie in groep 2 van divisie A aan Portugal verloor.

De strijd om de groepswinst en een plek in de Nations League Finals nadert dinsdag zijn climax. Dan speelt Portugal in Braga tegen Spanje. Portugal won in 2019 de eerste editie van de Nations League door in de finale Nederland met 1-0 te verslaan.

Stand in groep 2 divisie A Nations League 1. Portugal 5-10 (+9)

2. Spanje 5-8 (+2)

3. Zwitserland 5-6 (-4)

4. Tsjechië 5-4 (-7)

Cristiano Ronaldo hield een wond over aan een botsing in het duel met Tsjechië. Cristiano Ronaldo hield een wond over aan een botsing in het duel met Tsjechië. Foto: Getty Images

Portugal wint met gehavende Ronaldo

Portugal profiteerde optimaal van de misstap van Spanje door met afgetekende cijfers van Tsjechië te winnen. Mede door twee doelpunten van Diogo Dalot zegevierden de Portugezen in Praag met 0-4. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Fernando Santos al met 0-2.

De schrik sloeg Portugal in de openingsfase nog om het hart toen Ronaldo bij een kopbal de vuisten van de Tsjechische doelman Tomás Vaclík in zijn gezicht kreeg. Met een bebloede neus werd de vedette van Manchester United op het veld behandeld. De spits kon verder, al was hij zichtbaar gehavend.

Niet veel later kwam Portugal op voorsprong in de Fortuna Arena. Een voorzet van Bruno Fernandes schoot door, waarna Rafael Leão de bal opnieuw inbracht en Dalot van dichtbij zijn eerste doelpunt van de avond maakte.

Op slag van rust bekroonde Fernandes een voorzet van Mário Rui met de 0-2, waarna Tsjechië een opgelegde kans op de aansluitingstreffer om zeep hielp. De Tsjechen kregen een strafschop na een handsbal van Ronaldo, maar Patrik Schick mikte vanaf 11 meter hoog over.

Na rust nam Portugal verder afstand van Tsjechië, waarbij vooral de 0-3 van Dalot in het oog sprong. De rechtsback van Manchester United schoot de bal van zo'n 20 meter in de verre hoek. Het slotakkoord was voor Diogo Jota. Na doorkoppen van Ronaldo besloot hij de feestavond van Portugal met de 0-4. Daar kon Tsjechië, ook na het inbrengen van Twente-aanvaller Václav Cerný, niets tegenoverstellen.