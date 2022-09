Oranje begint zondag met Marten de Roon, Davy Klaassen en doelman Remko Pasveer in de basis aan de Nations League-wedstrijd tegen België (aftrap 20.45 uur). Het duel in Amsterdam is voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal de laatste test richting het WK in Qatar, dat over twee maanden van start gaat.

Opstelling Oranje Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Roon, Blind; Klaassen; Janssen, Bergwijn.

Opstelling België Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Onana, Witsel, Castagne; E. Hazard, Batshuayi, De Bruyne.

Van Gaal zag Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong en Memphis Depay donderdag in de met 0-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen wegvallen met blessures. Daardoor moest de 71-jarige Amsterdammer noodgedwongen drie aanpassingen aan zijn opstelling doen.

De Roon en Steven Berghuis vervangen De Jong en Koopmeiners op het middenveld. De Roon kwam tegen Polen al binnen de lijnen als vervanger van De Jong, die met een bovenbeenblessure uitviel. Berghuis was de vervanger van Koopmeiners, die al na één minuut spelen een hersenschudding overhield aan een botsing. Berghuis had wat rugklachten, maar kan 'gewoon' spelen.

Klaassen neemt als aanvallende middenvelder de plaats van Cody Gakpo in. Gakpo maakte tegen Polen de 0-1, maar mag nu op de bank plaatsnemen. Klaassen was in Warschau de hele wedstrijd reserve. Ook bij zijn club Ajax is de geboren Hilversummer veroordeeld tot het tweede plan.

Vincent Janssen neemt zoals verwacht de spitspositie over van Memphis, die met een hamstringblessure de aftocht blies. Janssen was als invaller tegen Polen belangrijk met een assist bij de 0-2 van Steven Bergwijn.

Pasveer blijft 'gewoon' onder de lat staan bij de Oranje. De doelman van Ajax maakte donderdag op 38-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal. Van Gaal kiest er voor om Pasveer te laten staan en Jasper Cillessen, die normaal gesproken zijn eerste keeper op het WK in Qatar is, op de bank te houden. Ook in de verdediging doet de bondscoach geen aanpassingen.

Oranje bijna zeker van Nations League Finals

Bij België staan sterspelers Kevin De Bruyne en Eden Hazard en voormalig Ajax-spelers Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de basis. Net als Nederland treden de 'Rode Duivels' in een formatie aan met drie verdedigers, vier middenvelders en drie aanvallers.

Oranje kan tegen België groepswinst in de Nations League en een plek in de finaleronde veiligstellen. Koploper Nederland heeft drie punten meer dan de Belgen en mag zelfs met twee doelpunten verliezen, omdat het onderling resultaat en niet het doelsaldo doorslaggevend is bij een gelijke stand. Oranje won in juni met 1-4 in Brussel.

Nederland plaatste zich één keer eerder voor de Nations League Finals, die van 14 tot en met 18 juni 2023 worden gehouden. In 2019 reikte de ploeg van toenmalig bondscoach Ronald Koeman tot de finale, waarin Portugal te sterk was. Nederland mag volgend jaar de Nations League Finals organiseren als het de finaleronde haalt.

De wedstrijd tegen België is tevens de laatste wedstrijd van Oranje voor het WK in Qatar. Het mondiale eindtoernooi wordt in november en december in de Golfstaat gehouden, omdat het er in de zomer te warm is. Op 13 november lopen de competities af en acht dagen later begint voor Nederland het WK met een groepswedstrijd tegen Senegal.

Nederland-België gaat zondag om 20.45 uur van start in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De 'Derby der Lage Landen' staat onder leiding van de ervaren Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Bij België ontbreekt bondscoach Roberto Martínez. De Spanjaard zit een wedstrijd schorsing uit vanwege een rode kaart in de donderdag gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales (2-1).