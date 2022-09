Rusland heeft zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-2 gewonnen van Kirgizië. Het was voor de Russen de eerste interland sinds het land in februari Oekraïne binnenviel.

De laatste interland van Rusland dateerde van november 2021, toen het een WK-kwalificatiewedstrijd afwerkte tegen Kroatië. Tegen Kirgizië, de nummer 95 van de wereldranglijst, speelde het louter met spelers die actief zijn in de nationale competitie.

In de eerste helft kwamen de Russen in eerste instantie op achterstand door een doelpunt van Alimardon Shukurov. Na een half uur maakte Spartak Moskou-speler Aleksandr Sobolev vanaf de penaltystip de gelijkmaker.

Na rust wisselde de Russische bondscoach Valery Karpin alle veldspelers, onder wie voormalig Vitesse-speler Vyacheslav Karavaev. Pas in de 89e minuut wist Rusland het net voor de tweede maal te vinden in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië. Middenvelder Daniil Utkin maakte de winnende treffer.

Rusland oefent ook tegen Bosnië en Herzegovina

Rusland werd vanwege de oorlog in Oekraïne door de FIFA uitgesloten van deelname aan de play-offs om het WK. Eerder deze week maakte de UEFA bekend dat het land ook niet deel mag nemen aan de kwalificaties voor het EK van 2024, terwijl het al langer niet mee mag doen aan de Nations League.

Ook mogen Russische clubs dit seizoen niet uitkomen in de drie Europese clubcompetities die de UEFA organiseert (Champions League, Europa League en Conference League).

Over twee maanden komt Rusland weer in actie in een oefeninterland. Op 19 november speelt de ploeg van bondscoach Karpin tegen Bosnië en Herzegovina, dat het mogelijk zonder enkele sterspelers moet doen. Onder anderen Miralem Pjanic en Edin Dzeko gaven aan dat zij het onbegrijpelijk vinden dat de Bosnische bond op het verzoek van de Russen is ingegaan.