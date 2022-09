Oekraïne heeft zaterdag mede door twee doelpunten van invaller Artem Dovbyk met 0-5 gewonnen van Armenië. Het door oorlog verscheurde land is koploper in groep 1 van de Nations League (divisie B), maar kan zaterdagavond weer worden ingehaald door Schotland.

Eerder deze interlandperiode verloren de Oekraïners kansloos op bezoek bij Schotland (3-0). Tegen Armenië kwam de ploeg beter voor de dag. In de 22e minuut zette aanvaller Oleksandr Tymchyk Oekraïne op 0-1 met een intikker bij de tweede paal. Het betekende voor de speler van Dynamo Kyiv zijn eerste interlanddoelpunt.

Na rust breidde Oekraïne de score met dank aan doelpuntenmakers Oleksandr Zubkov, Danylo Ignatenko en Dovbyk (2x) uit naar 0-5 tegen het matig georganiseerde Armenië, dat slechts één keer wist te winnen in de poule. Spits Dovbyk is in clubverband actief voor Dnipro-1, dat in de Conference League uitkomt tegen AZ.

Oekraïne is door de winst weer koploper in de poule. Zaterdagavond kan de formatie van bondscoach Oleksandr Petrakov weer worden ingehaald door Schotland, dat om 20.45 uur tegen Ierland speelt.

De winnaar van de groep promoveert naar de hoogste divisie van de Nations League. Tijdens de vorige cyclus degradeerde Oekraïne juist van het hoogste naar het tweede niveau.