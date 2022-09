Noorwegen heeft zaterdag een dure nederlaag geleden in de strijd om promotie naar divisie A in de Nations League. Ondanks een doelpunt van Erling Haaland gingen de Noren met 2-1 onderuit bij Slovenië. Oekraïne deed juist goede zaken met een royale overwinning op Armenië.

Noorwegen domineerde de wedstrijd in Ljubljana en kreeg vlak na rust loon naar werken, al had het daarbij hulp van Slovenië nodig. De thuisploeg verspeelde de bal in de opbouw zomaar aan de bezoekers en Haaland werkte koelbloedig af: 0-1.

Vervolgens verzuimde Noorwegen de wedstrijd te beslissen, wat de ploeg van bondscoach Stale Solbakken duur kwam te staan. Andraz Sporar gleed in de 69e minuut de gelijkmaker binnen en tien minuten later maakte Benjamin Sesko de winnende 2-1, al was dat schot houdbaar voor de clubloze Noorse doelman Ørjan Nyland.

Door de zege van Slovenië ligt de strijd om de poulewinst in groep 4 in divisie B helemaal open. Noorwegen voert de groep nog wel aan met tien punten uit vijf duels, maar Servië kan later op de dag bij een zege op Zweden in punten gelijk komen.

Dinsdag volgt in Belgrado de allesbeslissende wedstrijd om promotie naar de hoogste divisie in de Nations League. Dan neemt het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic het in eigen huis op tegen de ploeg van Haaland.

Stand groep 4 divisie B Nations League 1. Noorwegen 5-10 (+2)

2. Servië 4-7 (+3)

3. Slovenië 5-5 (-4)

4. Zweden 4-3 (-1)

Oekraïne deed goede zaken in de strijd om promotie naar divisie A. Foto: Getty Images

Oekraïne pakt koppositie in groep 1

Oekraïne deed juist wel goede zaken in de Nations League door met 0-5 te winnen van Armenië. Het door oorlog verscheurde land is koploper in groep 1 van de Nations League (divisie B), maar kan zaterdagavond weer worden ingehaald door Schotland.

Eerder deze interlandperiode verloren de Oekraïners kansloos op bezoek bij Schotland (3-0). Tegen Armenië kwam de ploeg beter voor de dag. In de 22e minuut zette aanvaller Oleksandr Tymchyk Oekraïne op 0-1 met een intikker bij de tweede paal. Het betekende voor de speler van Dynamo Kyiv zijn eerste interlanddoelpunt.

Na rust breidde Oekraïne de score met dank aan doelpuntenmakers Oleksandr Zubkov, Danylo Ignatenko en Dovbyk (2x) uit naar 0-5 tegen Armenië, dat slechts één keer wist te winnen in de poule. Spits Dovbyk is in clubverband actief voor Dnipro-1, dat in de Conference League uitkomt tegen AZ.

Oekraïne is door de winst tijdelijk koploper in de poule. Zaterdagavond kan de formatie van bondscoach Oleksandr Petrakov worden ingehaald door Schotland, dat om 20.45 uur tegen Ierland speelt.

De winnaar van de groep promoveert naar de hoogste divisie van de Nations League. Tijdens de vorige cyclus degradeerde Oekraïne juist van het hoogste naar het tweede niveau.