Israël is zaterdag voor het eerst in de geschiedenis gepromoveerd naar de hoogste divisie in de Nations League. Door een late goal van Tai Baribo wonnen de Israëliërs met 2-1 van Albanië en was promotie een feit. Dusan Tadic deed met Servië uitstekende zaken in de strijd om een plek in divisie A.

Israël maakte pas na rust het verschil tegen Albanië. Aanvaller Shon Weissman, die in clubverband uitkomt voor Real Valladolid, zette direct na de onderbreking zijn ploeg op voorsprong in Tel Aviv.

Lang leek Israël probleemloos af te stevenen op promotie, maar een wereldgoal van Albanees Myrto Uzuni leek roet in het eten te gooien. De buitenspeler scoorde in de 88e minuut met een fraaie volley uit een hoekschop.

Dat Israël toch promoveerde, had het te danken aan Baribo. De aanvaller kreeg de bal na een scrimmage voor zijn voeten, dacht niet na en schoot zijn land voor het eerst in de historie naar divisie A. Bij de start van de Nations League in 2018 kwam Israël nog in divisie C uit. In de eerste jaargang volgde gelijk promotie naar divisie B.

Israël heeft een voorsprong van vijf punten op IJsland en kan niet meer ingehaald worden als koploper. Omdat Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne door de UEFA uit werd gesloten van deelname aan de Nations League, was dit de enige poule van divisie B met drie ploegen.

Bij Israël ontbrak voormalig PSV'er Eran Zahavi. De topscorer aller tijden van Israël heeft een conflict met de voetbalbond omdat hij niet in zijn eentje op een hotelkamer mag slapen. Ook nadat de spits had aangeboden zelf de kosten te dragen voor een eigen kamer, werd het verzoek afgewezen. Het is niet bekend of Zahavi nog terugkeert in de nationale ploeg, die zich niet plaatste voor het WK in Qatar.

Stand groep 2 divisie B Nations League 1. Israël 4-8 (+2)

2. IJsland 3-3 (+0)

3. Albanië 3-1 (-2)

Servië profiteert van misstap Noorwegen

In groep 4 van divisie B valt de beslissing pas op de laatste speeldag. Met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in de basis won Servië met 4-1 van Zweden, waardoor de Serviërs optimaal profiteerden van de 2-1-nederlaag van koploper Noorwegen tegen Slovenië.

Bij Servië was Aleksandar Mitrovic de grote man met drie goals. De spits van Fulham verkeert al lang in uitstekende vorm en etaleerde dit ook tegen Zweden. Na een vroege goal van de Zweedse aanvaller Viktor Claesson scoorde Mitrovic in de 15e, 46e en 48e minuut. Sasa Lukic maakte in de slotfase het vierde doelpunt voor de Serviërs.

Noorwegen liet eerder op de dag punten liggen tegen Slovenië: 2-1. De Noren domineerden de wedstrijd in Ljubljana en maakten via superster Erling Haaland de openingstreffer. Vervolgens verzuimde Noorwegen het duel te beslissen, wat de ploeg van bondscoach Stale Solbakken duur kwam te staan.

Andraz Sporar gleed in de 69e minuut de gelijkmaker binnen voor Slovenië en tien minuten later maakte Benjamin Sesko de winnende treffer, al was dat schot houdbaar voor de clubloze Noorse doelman Ørjan Nyland.

Dinsdag volgt in Belgrado de allesbeslissende wedstrijd om promotie naar de hoogste divisie in de Nations League. Dan neemt het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic het in eigen huis op tegen de ploeg van Haaland. De eerste wedstrijd tussen beide landen eindigde in 1-0 voor de Noren, waardoor zij op basis van onderling resultaat bovenaan staan.

Stand groep 4 divisie B Nations League 1. Noorwegen 5-10 (+2)

2. Servië 5-10 (+6)

3. Slovenië 5-5 (-4)

4. Zweden 5-3 (-4)

Schotland maakt geen fout tegen Ierland

Schotland deed goede zaken in groep 1 van divisie B. De Schotten wonnen met 2-1 van Ierland en hebben dinsdag aan een gelijkspel tegen concurrent Oekraïne genoeg voor promotie naar de hoogste divisie in de Nations League.

Nog voor rust kwamen de Ieren - die alleen op papier de groep nog konden winnen - op voorsprong in Glasgow. Dat gebeurde via een doelpunt van verdediger John Egan, die een afgeslagen hoekschop binnenschoot in de korte hoek.

Na de onderbreking maakte Jack Hendry gelijk met een kopbal na een fraaie actie en dito voorzet van Ryan Christie. In de slotfase zorgde diezelfde Christie vanaf de strafschopstip voor de winnende treffer, waardoor Schotland met twaalf punten uit vijf wedstrijden koploper is.

Oekraïne won met grote cijfers van Armenië. Met dank aan doelpunten van Oleksandr Tymchyk, Oleksandr Zubkov, Danylo Ignatenko en Artem Dovbyk (twee keer) haalde het door oorlog verscheurde land uit tegen de Armenen, die slechts één keer wisten te winnen in de poule.

Schotland en Oekraïne treffen elkaar dinsdag om 20.45 uur in Krakau. Alleen bij een overwinning promoveren de Oekraïners naar de hoogste divisie. Eerder deze interlandperiode wonnen de Schotten in eigen huis overtuigend van Oekraïne (3-0).