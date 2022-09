De internationals van België zijn volgens Toby Alderweireld tot op het bot gemotiveerd door de woorden van Louis van Gaal in aanloop naar de 'Derby der Lage Landen' van zondag. Van Gaal zei zaterdag dat Oranje gaat winnen van de Belgen.

"Die woorden geven iets van motivatie", zei Alderweireld twee uur na de persconferentie van Van Gaal. "Het wordt niet gemakkelijk, maar als wij goed zijn, kunnen we van iedereen winnen. Dus ook van Nederland. We hebben heel veel kwaliteit en kunnen ze pijn doen."

België heeft zondag in Amsterdam wat goed te maken nadat de 'Rode Duivels' in juni in Brussel pijnlijk ten onder waren gegaan tegen Nederland. De ploeg van Van Gaal speelde de nummer twee van de wereldranglijst van de mat in het Koning Boudewijnstadion en won met 1-4.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"We haalden ons niveau niet", erkende Alderweireld, die van 2004 tot 2013 bij Ajax onder contract stond. "Het is morgen aan ons om te laten zien dat we de 'Rode Duivels' zijn. We zijn gebrand om een goed resultaat te halen."

Volgens bondscoach Robert Martínez leven er geen revanchegevoelens in de ploeg. "We willen namelijk altijd beter worden", zei de Spanjaard. "We willen deze klus klaren. Dit is het derde seizoen in de Nations League en we willen voor de tweede keer bovenaan eindigen."

Nations League groep 4 1. Nederland 5-13 (+7)

2. België 5-10 (+4)

3. Polen 5-4 (-7)

4. Wales 5-1 (-4)

Roberto Martínez zit tegen Nederland een wedstrijd schorsing uit. Roberto Martínez zit tegen Nederland een wedstrijd schorsing uit. Foto: AFP

'Ik wil een topprestatie zien'

België staat voor een loodzwaar karwei om Nederland van de groepswinst en een plek in de finaleronde van de Nations League te houden. De kwartfinalist van het afgelopen EK moet in Amsterdam met minstens drie doelpunten verschil winnen.

"Ik wil een topprestatie zien", zei Martínez, die het duel met Nederland als een belangrijke test voor het WK in Qatar beschouwt. Het mondiale toernooi gaat over twee maanden van start. "En ik wil dat de spelers laten zien dat ze het emotionele deel van de wedstrijd aankunnen."

Nederland-België gaat zondag om 20.45 uur van start in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Martínez zal het duel vanaf de tribunes aanschouwen. De bondscoach van België zit een wedstrijd schorsing uit nadat hij donderdag rood had gekregen in het met 2-1 gewonnen duel met Wales.