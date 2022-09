Vivianne Miedema heeft zaterdag met Arsenal een uitstekende generale beleefd in aanloop naar de return tegen Ajax in de laatste voorronde van de Women's Champions League. Voor een recordaantal fans won Arsenal de derby tegen Tottenham Hotspur in het Emirates Stadium met ruime cijfers: 4-0.

Miedema was twee keer trefzeker in de Londense derby, waar een recordaantal van ruim 47.000 toeschouwers op af was gekomen. Het vorige record in de Engelse competitie was eveneens bij een duel tussen Arsenal en Tottenham Hotspur. In 2019 bezochten zo'n 38.000 fans de derby.

In het Emirates Stadion, waar plaats is voor ruim 60.000 toeschouwers, opende de Engelse international Bethany Mead al in de vijfde minuut de score. Op slag van rust verdubbelde Miedema de marge met een beheerst schot langs Tottenham-keeper Rebecca Spencer.

Na rust voerde Arsenal de score serieus op tegen de nummer vijf van vorig seizoen. De Braziliaanse verdediger Rafaelle maakte de 3-0, waarna Miedema voor het slotakkoord zorgde. De topscorer aller tijden van Oranje kopte een scherpe voorzet vanaf de linkerflank binnen.

Vivianne Miedema kopt de 4-0 binnen. Vivianne Miedema kopt de 4-0 binnen. Foto: Getty Images

Arsenal neemt het woensdag op tegen Ajax

Dankzij de ruime zege is Arsenal na twee wedstrijden nog foutloos in de Women's Super League. De Londenaren, die vorig seizoen kort achter Chelsea tweede werden, wonnen vorige week in de seizoensopener met 4-0 van Brighton & Hove Albion.

Arsenal strijdt woensdag op sportcomplex De Toekomst met Ajax om een plek in het hoofdtoernooi van de Women's Champions League. In het eerste duel hield Ajax de Engelse topclub verassend op een 2-2-gelijkspel.

Arsenal haalde vorig Champions League-seizoen de kwartfinales, waarin de club van Miedema strandde na een tweeluik met VfL Wolfsburg. Ajax speelde in het seizoen 2020/2021 voor het laatst in het hoofdtoernooi.