Louis van Gaal is vol vertrouwen voor de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League zondag tegen België. De bondscoach verwacht dat Oranje gaat winnen, waardoor zijn ploeg ongeslagen naar het WK in Qatar gaat.

"We gaan morgen winnen", zei Van Gaal zaterdag op zijn persconferentie daags voor de 129e editie van de 'Derby der Lage Landen'. "Je kan beter ongeslagen naar het WK gaan dan met een nederlaag op zak."

Om door te gaan naar de finaleronde van de Nations League is winst op België niet noodzakelijk. Oranje, dat sinds de aanstelling van Van Gaal tien keer won en vier keer gelijkspeelde, is zelfs bij een 3-0-nederlaag zeker van een plek op het eindtoernooi in juni. Pas bij 4-1 of 4-0 gaan de Belgen ten koste van Nederland door.

Van Gaal beseft dat zijn ploeg een riante uitgangspositie heeft, maar hij vreest niet voor verslapping. "Ik geloof dat mijn spelers er alles aan zullen doen om te winnen. De ArenA is uitverkocht, iedereen heeft er zin in. Ik reken op een mooie avond tegen een mooie tegenstander. België staat niet voor niets tweede op de FIFA-ranglijst. Ze hebben spelers van de hoogste kwaliteit. Kevin De Bruyne is fantastisch. Hij is spelbepalend en maakt nog doelpunten ook."

67 Van Gaal en Van Dijk lachen om walkietalkies op training van Spanje

Brobbey en Gravenberch niet in de basis

Over de opstelling wilde Van Gaal bijna niets kwijt. Voorafgaand aan de interland tegen Polen liet hij wel al weten dat Davy Klaassen waarschijnlijk zal starten tegen België. De bondscoach moet meer wijzigingen aanbrengen in zijn basis, want Frenkie de Jong, Memphis Depay en Teun Koopmeiners zijn vrijdag geblesseerd naar huis gegaan. Steven Berghuis, die ook uitviel tegen Polen, is wel fit genoeg om te spelen.

Als vervanging voor de afvallers hevelde Van Gaal Ryan Gravenberch en Brian Brobbey over van Jong Oranje. "Zij zullen niet in de basis staan tegen België. Dat zou ook niet logisch zijn."

Van Gaal liet verder alleen los dat Andries Noppert ditmaal wel tot de wedstrijdselectie zal behoren, nadat hij tegen Polen als 24e speler op de tribune zat in Warschau. "Ik vind het belangrijk dat Andries een keer het hele proces bij een wedstrijd meemaakt."

Nederland-België begint zondag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Engelse arbiter Anthony Taylor.