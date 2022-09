Bondscoach Louis van Gaal zegt al maanden dat Oranje geen "revalidatieoord" is, maar richting het WK zal dat net iets anders zijn. Als bepalende spelers zoals Memphis Depay en Frenkie de Jong vlak voor het toernooi niet helemaal fit zijn, mogen ze waarschijnlijk toch mee naar Qatar.

Memphis en De Jong keerden na het gewonnen Nations League-duel met Polen (0-2) terug naar FC Barcelona vanwege blessureleed. Het WK lijkt niet in gevaar voor hen, maar mocht dat door nieuwe fysieke problemen wel zo zijn, dan heeft het tweetal een aparte status.

"Ik heb Memphis en Frenkie toen ze weggingen een hart onder de riem gestoken en gezegd dat ik zo lang mogelijk een plekje voor ze vrij zal houden richting het WK", zei Van Gaal zaterdag op zijn persconferentie in Zeist.

"We mogen 26 spelers meenemen, dus ik kan dat makkelijk doen als ze nog niet helemaal fit zijn. In 2014 deed ik dat ook met Georginio Wijnaldum, precies hetzelfde."

Van Gaal: 'Frenkie is bepalend'

De Jong is de enige middenvelder die onder Van Gaal altijd zeker is van een basisplaats, terwijl Memphis liefst veertien keer scoorde sinds de bondscoach in september 2021 aan zijn derde termijn begon.

"Zij hebben zo veel betekend voor dit Nederlands elftal. Memphis heeft doelpunten gemaakt en assists gegeven. Frenkie is ook zo belangrijk geweest. Door hem kunnen we onder de druk van de tegenstander uit voetballen."

Naast Memphis en De Jong is ook Teun Koopmeiners geblesseerd teruggekeerd naar zijn club. Van Gaal heeft Ryan Gravenberch en Brian Brobbey als vervangers opgeroepen voor de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League tegen België. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor.