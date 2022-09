Robin van Persie, Nigel de Jong en Ibrahim Afellay zijn zondag in de Johan Cruijff ArenA eregasten tijdens de afsluitende wedstrijd in de Nations League van Oranje tegen België. De KNVB wil ze daarmee bedanken voor hun inzet voor Oranje. Arjen Robben en Klaas-Jan Huntelaar waren ook uitgenodigd, maar kunnen er niet bij zijn.

Een groep oud-internationals heeft zondagmiddag een bijeenkomst in Zeist, waar hun namen worden toegevoegd aan de zogenoemde Wall of Fame. In de Wall of Fame hebben alle ex-spelers, -speelsters en -bondscoaches die sinds 1905 voor Oranje uitkwamen een eigen wapenschildje.

Naast Van Persie, De Jong en Afellay is Robben bij de bijeenkomst in Zeist wél aanwezig, net als oud-internationals Gregory van der Wiel, Glenn Loovens, Paul Verhaegh, Romeo Castelen, Urby Emanuelson, Ron Vlaar, Stijn Schaars, Michel Vorm, Daryl Janmaat, Dirk Marcellis en Dwight Tiendalli.

Voor de ceremonie op het veld koos de KNVB voor alleen Van Persie (102 interlands), Robben (96 interlands), De Jong (81 interlands), Huntelaar (76 interlands) en Afellay (53 interlands) vanwege hun lange staat van dienst. De overige oud-internationals zijn wel te gast in het stadion.

De Wall of Fame werd in 2019 onthuld in het bijzijn van honderden voormalig internationals. Vanwege het coronavirus was het niet eerder mogelijk deze groep internationals uit te nodigen.

Arjen Robben droeg 96 keer het shirt van Oranje. Foto: Pro Shots

Ook eerbetoon aan Piet Schrijvers

Voor aanvang van Nederland-België wordt verder stilgestaan bij het overlijden van Piet Schrijvers. De oud-doelman van onder meer FC Twente, Ajax en PEC Zwolle speelde 46 keer voor Oranje.

Schrijvers, die op 7 september op 75-jarige leeftijd overleed, verloor zowel in 1974 (als reserve) als 1978 de WK-finale. Enkele jaren geleden werd bekend dat Schrijvers de ziekte van Alzheimer had.

Nederland-België begint zondag om 20.45 uur.