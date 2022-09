De teleurstelling is groot bij Engeland nu de wereldkampioen van 1966 in de Nations League is gedegradeerd naar divisie B. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate leed een cruciale 1-0-nederlaag in Italië.

De uitslag paste in de Nations League-campagne van de Engelsen, die nog niet wonnen en slechts één keer scoorden. De 'Three Lions' bleven in de laatste drie duels zonder goal, een reeks die voor het laatst voorkwam in 2000.

"We zijn in de Nations League door de ondergrens gezakt. Al was het niet allemaal slecht vanavond. Het enige wat ontbrak, was een doelpunt", zei West Ham United-middenvelder Declan Rice naderhand.

"Het is niet zo dat we geen kansen creëren. We kwamen vanavond heel vaak in het strafschopgebied van de tegenstander en op de training scoren we wél veel. Het komt wel weer goed."

Verdediger Harry Maguire hield ook vertrouwen. "We zijn mentaal sterk en moeten bij elkaar blijven. De supporters zijn nu waarschijnlijk gefrustreerd, maar ze moeten ons blijven steunen, want er komt een WK aan. Als we ver willen komen, hebben we ze nodig."

Giacomo Raspadori dompelde Engeland in rouw in Milaan. Giacomo Raspadori dompelde Engeland in rouw in Milaan. Foto: AP

Southgate: 'We misten vanavond kwaliteit'

Bondscoach Gareth Southgate zag dat Engeland tegen Italië voorin tekortschoot. "Het is moeilijk om aan te geven waarom we niet scoorden. We kwamen wel in de buurt van het doel, maar gaven soms niet op het juiste moment de pass. We misten vanavond een stukje kwaliteit", zei hij.

"Verder vind ik het moeilijk om kritisch te zijn. We hadden meer balbezit en meer doelpogingen dan Italië. In grote delen van de wedstrijd speelden we heel goed. Iedereen zal zich focussen op het resultaat, maar ik zie ook veel positieve punten."

Engeland sluit de groepsfase van de Nations League maandag af met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Hongarije gaat verrassend aan kop in groep 3 en strijdt met Italië om deelname aan de finaleronde.