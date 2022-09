Hongarije heeft vrijdagavond een grote stap naar de eindronde van de Nations League gezet. De ploeg van bondscoach Marco Rossi boekte in de 'poule des doods' een verrassende 0-1-zege op Duitsland, terwijl Engeland door een nederlaag bij Italië (1-0) naar divisie B degradeert.

Ádám Szalai zette Hongarije in de zeventiende minuut op schitterende wijze op voorsprong in Leipzig. De aanvoerder werkte een corner van Dominik Szoboszlai achteloos met de zijkant van zijn voet en zijn rug naar het doel binnen.

Het is de derde overwinning in vijf groepsduels voor Hongarije. De Oost-Europeanen, die zich overigens niet wisten te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar, wonnen twee keer van Engeland (1-0 en 0-4).

Europees kampioen Italië won door een fraai schot van Giacomo Raspadori in de 68e minuut met 1-0 van Engeland, dat daardoor naar divisie B degradeert. 'The Three Lions' boekten in deze editie van de Nations League nog geen enkele overwinning en scoorden maar één keer.

Italië en Hongarije gaan maandag uitvechten wie de groepswinst pakt en daarmee een plek in de 'Final Four' van de Nations League veiligstelt. Hongarije heeft aan een punt genoeg om de loodzware poule als nummer één af te sluiten.

De eindronde wordt in juni 2023 afgewerkt. Nederland is ook zo goed als zeker van de groepswinst en mag de eindronde in dat geval organiseren. Oranje moet zondag dan wel een zeer ruime nederlaag tegen België voorkomen.

Nations League groep 3 divisie A 1. Hongarije 5-10 (+5)

2. Italië 5-8 (-1)

3. Duitsland 5-6 (+2)

4. Engeland 5-2 (-6)

Bosnië en Herzegovina promoveert naar divisie A

Waar Engeland naar divisie B degradeert, bewandelt Bosnië en Herzegovina de omgekeerde weg. De ploeg van bondscoach Ivaylo Petev won met 1-0 van Montenegro en stelde de eerste plek in groep 3 veilig.

Ermedin Demirovic zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de enige treffer. De aanvaller werkte binnen na doorkoppen van Edin Dzeko.

Finland-Roemenië eindigde in een 1-1-gelijkspel. Teemu Pukki zette de Finnen in de twaalfde minuut op voorsprong, maar Florin Tanase trok de stand vlak na rust gelijk. In de laatste speelronde gaat Finland op bezoek bij Montenegro en speelt Roemenië thuis tegen Bosnië en Herzegovina.