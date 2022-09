Heracles Almelo heeft vrijdagavond met 2-0 gewonnen van Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers moest na een kwartier spelen met tien man verder, maar kon alsnog drie punten pakken. Willem II had weinig te duchten van provinciegenoot TOP Oss: 1-3.

Heracles kon bij een ruime overwinning de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overnemen van PEC Zwolle, maar de club uit Almelo incasseerde na een kwartier spelen een flinke domper. Anas Ouahim werd na een overtreding bij de zijlijn met rood van het veld gestuurd.

Daarna kreeg Helmond Sport enkele kansen, maar Heracles-doelman Michael Brouwer hield zijn doel schoon. Aan de andere kant van het veld kon keeper Mike Havekotte zich onderscheiden, onder meer bij een poging van dichtbij van Nikolai Laursen.

Na rust was het wel raak voor Heracles via Lucas Schoofs, die bij een vrije trap de bal tegen de touwen kopte. Helmond Sport zocht vervolgens naar de gelijkmaker, maar kwam niet tot scoren. Vlak voor tijd zorgde Abed Nankishi voor de beslissing namens Heracles. Door de zege klimmen de Almeloërs naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Michael de Leeuw maakt vanaf de penaltystip zijn tweede doelpunt voor Willem II. Michael de Leeuw maakt vanaf de penaltystip zijn tweede doelpunt voor Willem II. Foto: Pro Shots

Willem II simpel langs TOP Oss

Willem II had in de eerste helft geen kind aan TOP Oss. De ploeg van Kevin Hofland stond na 25 minuten al op een 0-3-voorsprong. Matthias Verreth tekende na ruim een kwartier spelen voor de openingsgoal en een minuut later maakte Michael de Leeuw op aangeven van Nick Doodeman er 0-2 van.

De spits van Willem II mocht even later aanleggen van de strafschopstip en hield zijn zenuwen in bedwang. Met nog tien minuten spelen deed TOP Oss nog iets terug via Justin Mathieu, die eveneens een penalty benutte: 1-3.

MVV Maastricht pakte drie punten door op bezoek bij FC Dordrecht met 1-2 te winnen dankzij goals van Jarne Steuckers en Nicky Souren. Telstar was tegen VVV-Venlo vlak voor tijd op weg naar een overwinning door een goal van Mihkel Ainsalu, maar diep in blessuretijd maakte Sven Braken de 1-1.

