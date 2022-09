FC Twente en ADO Den Haag hebben vrijdagavond ook hun tweede wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie met overmacht gewonnen door respectievelijk PEC Zwolle (6-0) en Excelsior (0-6) te verslaan. Heerenveen en VV Alkmaar hielden elkaar in evenwicht: 2-2.

In Enschede kwam FC Twente totaal niet in de problemen tegen PEC. Fenna Kalma kopte na tien minuten raak op aangeven van Kayleigh van Dooren. De rollen waren in de 29e minuut omgedraaid: Van Dooren werkte binnen op aangeven van een koppende Kalma.

De twee doelpuntenmakers uit de eerste helft sloegen na rust weer toe op Sportcampus Diekman. Van Dooren maakte er in de 65e minuut 3-0 van en Kalma vergrootte de marge niet lang daarna naar vier. Aanvoerder Renate Jansen tekende een kwartier voor tijd voor de 5-0 en Marit Auée zorgde voor het slotakkoord.

Ook ADO Den Haag was ongenaakbaar. Bij rust leidde de ploeg van trainer Sjaak Polak al met 0-4 bij Excelsior door doelpunten van Nikki IJzerman, Jaimy Ravensbergen en Lobke Loonen uit een corner en een afstandsschot van Daniëlle Noordermeer. Na rust trof ADO via Ravensbergen opnieuw doel uit een hoekschop en maakte IJzerman haar tweede goal van de avond.

FC Twente en ADO wonnen hun eerste wedstrijd van het seizoen vorige week ook met ruime cijfers. Aangezien het doelsaldo van Twente iets beter is (+11 om +10), gaan de tukkers aan kop.

Heerenveen verzuimde de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Captain Nina Nijstad zorgde vijf minuten na rust met een afstandsschot voor de openingstreffer, maar Alkmaar kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte en leek twee minuten voor tijd ook de winnende te maken. Roos de Haas maakte daarna echter nog de 2-2.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Vrouwen Eredivisie