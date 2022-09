Jong Oranje heeft vrijdagavond de oefeninterland tegen de beloften van België gewonnen. De ploeg van Erwin van de Looi was in Leuven met 1-2 te sterk dankzij twee treffers van Brian Brobbey. Zaterdag sluit Brobbey aan bij het grote Oranje van bondscoach Louis van Gaal in aanloop naar het Nations League-duel met België.

PSV-aanvaller Xavi Simons, die debuteert in de selectie van Jong Oranje, kreeg vrijdag meteen een basisplaats. Ook Brobbey en Ryan Gravenberch begonnen in de basis. De twee talenten melden zich zaterdag bij het Nederlands elftal als vervangers van het geblesseerde trio Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

Al binnen het kwartier zette Jong Oranje het overwicht om in een doelpunt. Jurgen Ekkelenkamp lanceerde Brobbey, die vervolgens tegenstander Ewoud Pletinckx in de luren legde en knap afrondde. Op slag van rust tekende de Ajacied ook voor de 0-2 door een voorzet van Mitchel Bakker tegendraads binnen te koppen.

Na een uur spelen werden Brobbey en Gravenberch naar de kant gehaald voor Joshua Zirkzee en Elayis Tavsan. Daarna kwam de thuisploeg nog op 1-2. Jérémy Doku snelde aan de linkerkant richting goal en bracht vervolgens de vrijstaande Olivier Deman in stelling.

Het duel met Jong België maakt deel uit van de oefencampagne van Jong Oranje richting het EK 2023. De ploeg speelt dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Roemenië, dat volgend jaar in juni en juli het EK organiseert.