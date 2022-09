Jean-Paul Boëtius is vrijdag geopereerd aan de tumor in zijn testikels, zo laat hij vrijdag via Instagram weten. De tumor werd deze week ontdekt bij de aanvaller van Hertha BSC.

"De operatie is voltooid en ging goed", schrijft de 28-jarige Boëtius. "Ik wil jullie bedanken voor alle hartverwarmende en opbeurende woorden. Ik voel me gezegend en bevoorrecht, door jullie allemaal."

Het is niet bekend hoelang Boëtius uit de roulatie is. De enkelvoudig international van Oranje staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Hertha BSC. De Duitse club nam hem over van 1. FSV Mainz 05.

Afgelopen zomer trainde Boëtius kort mee bij Feyenoord, waarvoor hij verspreid over twee periodes 136 wedstrijden speelde. De Rotterdamse club stak Boëtius deze week een hart onder de riem met een bericht op Twitter. "Jean-Paul, we denken aan je".

Recent werd ook bij Bundesliga-spelers Timo Baumgartl (Union Berlin) en Sébastien Haller (Borussia Dortmund) een tumor ontdekt. Baumgartl stond afgelopen weekend voor het eerst sinds april weer op het veld tijdens een Bundesliga-wedstrijd.