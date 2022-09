NEC neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen competitiegenoot Fortuna Sittard, zo heeft de loting vrijdagavond uitgewezen. FC Groningen gaat op bezoek bij FC Dordrecht, terwijl Vitesse strijdt tegen amateurclub Kozakken Boys.

Excelsior ontvangt in de eerste ronde MVV Maastricht en Go Ahead Eagles krijgt bezoek van Helmond Sport. Eredivisie-clubs sc Heerenveen, FC Volendam, RKC Waalwijk, FC Utrecht, sc Cambuur, Sparta Rotterdam en FC Emmen nemen het net als Vitesse op tegen een amateurclub.

De wedstrijden in de eerste ronde van het toernooi worden op 18, 19 en 20 oktober afgewerkt. Ajax, PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ, de clubs die zich voor dit seizoen hadden gekwalificeerd voor Europees voetbal, stromen in de tweede ronde pas in.

PSV won vorig seizoen de KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in de finale in De Kuip met 2-1 te sterk voor Ajax door doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo.