Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners hebben het trainingskamp van Oranje vrijdag vanwege blessures verlaten. Brian Brobbey en Ryan Gravenberch zijn opgeroepen als vervangers.

De 24-jarige Koopmeiners viel donderdagavond in het Nations League-duel met Polen (0-2-zege) al na enkele minuten uit na een luchtduel. De middenvelder van Atalanta, die op een brancard van het veld werd gedragen, kampt met een hersenschudding.

De Jong werd halverwege uit voorzorg gewisseld door bondscoach Louis van Gaal, maar blijkt niet fit genoeg om bij het Nederlands elftal te blijven. De middenvelder van FC Barcelona kampt met bovenbeenklachten. Datzelfde geldt voor Memphis, die aan het begin van de tweede helft geblesseerd werd gewisseld.

Met Memphis en De Jong ziet Van Gaal twee belangrijke krachten wegvallen. Memphis hoopte deze interlandperiode Klaas-Jan Huntelaar voorbij te gaan op de eeuwige topscorerslijst van het Nederlands elftal. De spits blijft voorlopig net als Huntelaar op 42 treffers steken, goed voor de gedeeld tweede plek achter Robin van Persie.

Teun Koopmeiners werd op een brancard van het veld gedragen in de wedstrijd tegen Polen. Teun Koopmeiners werd op een brancard van het veld gedragen in de wedstrijd tegen Polen. Foto: Pro Shots

Brobbey voor het eerst bij selectie Oranje

Brobbey en Gravenberch mogen zich zaterdagochtend als vervangers bij de selectie van het Nederlands elftal melden. De spits van Ajax en middenvelder van Bayern München zaten vrijdagavond nog bij Jong Oranje, dat een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van België met 1-2 won.

De twintigjarige Brobbey, die voor beide treffers tekende, zat nooit eerder bij de selectie van 'het grote Oranje'. Leeftijdsgenoot Gravenberch speelde al tien wedstrijden voor het Nederlands elftal. Zijn laatste optreden was in november 2021.

Het Nederlands elftal wacht zondag in de Nations League ook een wedstrijd tegen België. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. Oranje mag zich een (kleine) nederlaag permitteren in de jacht op de groepswinst en daarmee een ticket voor de eindronde.