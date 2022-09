De Spaanse justitie opent een onderzoek naar fans van Atlético Madrid die zich zondag rond de stadsderby tegen Real Madrid racistisch gedroegen richting tegenstander Vinícius Júnior.

Voorafgaand aan de wedstrijd in het Wanda Metropolitano zongen honderden Atlético-fans dat Vinícius op een aap lijkt. Tijdens de derby waren er ook apengeluiden en verwensingen aan het adres van de aanvaller van Real te horen.

Het onderzoek komt naar aanleiding van een klacht van een organisatie die strijdt tegen racisme. De politie gaat de videobeelden van de incidenten onderzoeken en proberen de daders te identificeren.

Atlético liet dinsdag al weten mee te werken aan het onderzoek van de Spaanse autoriteiten naar de racistische spreekkoren. "We veroordelen de ontoelaatbare leuzen van een minderheid van de fans vóór en tijdens de derby", meldde de club.

Vinícius Júnior viert de openingsgoal van teamgenoot Rodrygo. Vinícius Júnior viert de openingsgoal van teamgenoot Rodrygo. Foto: AP

Atlético wil fans verbannen

Atlético gaf aan de betreffende supporters levenslang te willen verbannen. "We staan niet toe dat iemand onze clubkleuren misbruikt om racistische of xenofobe verwensingen te uiten", aldus de club.

"We accepteren niet dat onze fans geassocieerd worden met dit gedrag en dat onze waarden in twijfel worden getrokken door een minderheid. Dit is ontoelaatbaar. Zij maken geen deel uit van onze familie."

Atlético verloor de topper tegen Real met 1-2 door goals van Rodrygo en Federico Valverde. Vinícius speelde de hele wedstrijd mee bij Real, dat met zes zeges op rij bovenaan staat in La Liga. Atlético bezet na zes duels de zevende plek.