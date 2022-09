Cristiano Ronaldo is vrijdag door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd vanwege zijn wangedrag na de verloren uitwedstrijd tegen Everton (1-0) van begin april. De aanvaller van Manchester United sloeg toen een telefoon uit de handen van een jonge fan.

"Het is duidelijk dat het gedrag van de aanvaller na het fluitsignaal ongepast en/of gewelddadig was", laat de bond weten in een verklaring. Eerder kreeg de aanvaller van Manchester United al een waarschuwing van de politie van Liverpool, maar nu riskeert Ronaldo ook een straf bij de voetbalbond.

In april speelde Manchester United een uitwedstrijd tegen Everton (1-1). Toen Ronaldo na de wedstrijd richting de catacomben liep, werd hij gefilmd door een fan die achter een hek stond. Met een klap sloeg de zichtbaar geïrriteerde Portugees het toestel uit de handen van de jongen.

De actie van Ronaldo werd vastgelegd door een andere filmende Everton-supporter. De politie van Liverpool stelde direct een onderzoek in naar het incident. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar verontschuldigde zich later in een bericht op Instagram.

"Het is nooit makkelijk om op moeilijke momenten met emoties om te gaan. Desondanks moeten we altijd respectvol, geduldig en een voorbeeld voor de jeugd blijven", schreef Ronaldo. "Ik wil sorry zeggen voor mijn uitbarsting."

De volgende wedstrijd van Manchester United is op zondag 2 oktober, als de ploeg van trainer Erik ten Hag in het Etihad Stadium de derby tegen stadgenoot City speelt.