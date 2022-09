Jurriën Timber gaf Robert Lewandowski donderdag geen kans en zette zo een nieuwe stap richting een basisplaats op het WK. De verdediger, die in Polen wederom de voorkeur kreeg boven Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij, beseft dat de concurrentiestrijd zwaar is richting Qatar.

"Het is niet normaal hoeveel goede spelers we hebben voor de posities centraal achterin", zegt Timber, die in Warschau de achterhoede vormde met Virgil van Dijk en Nathan Aké. "Iedereen gaat voor zijn plekje, maar we gaan ook gewoon goed met elkaar om. Het is professioneel én collegiaal."

Timber is de enige centrale verdediger in de Oranjeselectie die nog in de Eredivisie speelt. Er was afgelopen zomer buitenlandse interesse, maar hij besloot bij Ajax te blijven. "Dat is een goede keuze geweest en niet eens met het oog op het WK. Ik denk dat ik zonder het WK ook niet was weggegaan."

De 21-jarige Timber merkt dat hij bij Ajax nog altijd groeit. "Ik moet gefocust zijn in de Eredivisie, dat hebben we vorig weekend tegen AZ kunnen zien. En in de Champions League tegen Liverpool werd het uiterste van me gevraagd. Net als bij Oranje. Ik moet me hier elke wedstrijd laten zien, want ik ga voor een basisplaats in Qatar."

Jurriën Timber in duel met Arkadiusz Milik. Jurriën Timber in duel met Arkadiusz Milik. Foto: Pros Shots

'Het gaat per wedstrijd beter'

Timber heeft inmiddels negen interlands achter zijn naam staan. Hij debuteerde vorig jaar vlak voor het EK en kreeg ook tijdens dat toernooi speeltijd. "Een EK was al bijzonder, maar ik merk dat het WK iets anders is. Dat voel ik deze laatste maanden en het heeft misschien ook een beetje te maken met de omstandigheden. Toen speelde corona nog een grote rol."

Het EK eindigde voor Oranje en Timber teleurstellend in de achtste finales tegen Tsjechië. Dat zal beter moeten in Qatar en de Ajacied denkt dat dat zeker mogelijk is.

"Voor mijn gevoel gaat het per wedstrijd beter met Oranje. We voelen elkaar steeds beter aan in dit systeem. Daar zijn we ook druk mee bezig, het is intensief. Je kent de bondscoach, die zit er kort op bij meetings en bij tactische trainingen. En dat heeft zijn uitwerking."