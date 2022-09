Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü heeft vrijdag het trainingskamp van de Turkse nationale ploeg verlaten. De middenvelder liep in de Nations League-wedstrijd tegen Luxemburg een blessure op en maakt geen deel meer uit van de selectie van bondscoach Stefan Kuntz.

De Turkse bond heeft niet bekendgemaakt om wat voor blessure het gaat. De 21-jarige middenvelder wordt in Rotterdam nader onderzocht. Kökçü mist zondagavond de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League tegen de Faeröer.

Turkije ontsnapte donderdagavond aan een nederlaag tegen Luxemburg (3-3), waardoor de ploeg van Kuntz is gepromoveerd naar het op een na hoogste niveau van de landencompetitie. Kökçü werd in de wedstrijd na tachtig minuten gewisseld.

Het is onduidelijk of de aanvoerder van Feyenoord inzetbaar is tijdens het eerstvolgende Eredivisie-duel. De Rotterdamse club hervat de competitie na de interlandperiode op zondag 2 oktober om 14.30 uur met een uitwedstrijd bij NEC.