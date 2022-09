Kenneth Taylor wilde zich deze week laten zien op de trainingen van het Nederlands elftal, maar door de vele blessures maakte hij donderdag tegen Polen al zijn interlanddebuut. De twintigjarige middenvelder, die pas enkele maanden basisspeler is bij Ajax, mag hopen op een plek in de WK-selectie. Al wil hij daar niet te veel aan denken.

"Ik kwam zonder verwachtingen bij Oranje. Het was al speciaal dat ik erbij zat en richtte me op de trainingen", vertelt Taylor, die dinsdag een gesprek voerde met bondscoach Louis van Gaal.

"Van Gaal zei dat ik goed bezig ben bij Ajax, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Mijn defensieve oriëntatie moet beter", vervolgt Taylor. "En hij zei dat ik klaar moest zijn om te spelen, want bij blessuregevallen tegen Polen zou ik kunnen invallen."

Vanaf de bank in Stadion Narodowy zag Taylor Teun Koopmeiners snel geblesseerd uitvallen en vervangen worden door Steven Berghuis. Vervolgens kreeg Berghuis last van zijn rug. "Edgar Davids (assistent-bondscoach, red.) kwam naast me zitten op de bank en zei: 'Wees scherp. Als Berghuis niet meer kan, kom je erin.'"

Kenneth Taylor is de 49e debutant onder bondscoach Louis van Gaal. Foto: ANP

'Ik ben iedereen dankbaar'

In de 75e minuut was het zover voor Taylor, die zich met 23 Eredivisie-wedstrijden in de benen al Oranje-international mag noemen. "Het gaat wel erg snel", beseft hij. "Na afloop van de wedstrijd moest ik als debutant even kort iets vertellen in de kleedkamer. Ik zei dat mijn droom is uitgekomen en dat ik iedereen dankbaar ben. Ze hebben me goed opgevangen, waardoor ik niet echt zenuwachtig was."

Taylor gaat zijn eerste Oranjeshirt inlijsten en ophangen naast de shirts van zijn Eredivisie- en Champions League-debuut. Mogelijk komt daar voor het eind van dit jaar nog een WK-shirt bij.

"Maar daar ben ik nu niet echt mee bezig. Van Gaal zei tegen mij dat ik lang niet zeker ben van een plek in de WK-selectie. Ik moet het hier laten zien en straks ook weer bij Ajax. En dan is het afwachten."