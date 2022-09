Mathias Pogba heeft vrijdag belastende informatie over zijn broer Paul naar buiten gebracht. De 32-jarige Fransman beschuldigt de drie jaar jongere Juventus-middenvelder onder meer van hekserij en banden met de georganiseerde misdaad.

Er is al langere tijd grote ruzie tussen de broers Pogba. Mathias werd onlangs samen met drie anderen opgepakt in een afpersingszaak rond zijn broer, nadat hij vorige maand al dreigde met "explosieve onthullingen" te komen.

Dat heeft hij nu gedaan. In een serie automatisch geplaatste tweets (Mathias zit sinds anderhalve week vast) beweert hij dat zijn broer zich al langere tijd in verkeerde kringen begeeft.

"Als u dit bericht leest, heeft mijn bot mijn tweets automatisch verstuurd. Dat betekent dat ik niet langer vrij ben. Dat komt door de handlangers van mijn broer en de politie", begint Mathias zijn verhaal.

"Mijn broer Paul is hypocriet, achterbaks en crimineel. Net als R. Kelly, Harvey Weinstein en Benjamin Mendy zal mijn broer worden ontmaskerd. Dat zal niet fraai zijn. Als je beroemd bent, wil dat niet per se zeggen dat je een goed mens bent. Niemand staat boven de wet."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om een van de videoboodschappen van Mathias Pogba te bekijken.

'Hij zorgt voor bloedvergieten'

Volgens Mathias doet zijn broer Paul aan hekserij. "Hij is een volgeling van Marabout Ibrahim, een goede vriend van oud-speler Alou Diarra, die hij zou hebben gekend via Serge Aurier. Mijn broer heeft verschillende keren spreuken uitgesproken over zijn teamgenoten, onder wie Kylian Mbappé. Dat deed hij uit jaloezie of om een wedstrijd te winnen."

Mathias schrijft verder dat hij en zijn familie gevaar lopen vanwege de banden die Paul met de georganiseerde misdaad heeft. "Het probleem is dat hij die relaties en hun namen gebruikt om zichzelf op straat te beschermen. Hij doet zaken met ze om dingen voor elkaar te krijgen en zorgt voor bloedvergieten uit zijn naam."

Mathias speelde in het seizoen 2016/2017 voor Sparta Rotterdam. Hij kwam tot zestien wedstrijden en vier goals namens de Eredivisionist. Momenteel is hij clubloos.

Broer Paul keerde deze zomer na zes jaar terug bij Juventus. Hij kwam over van Manchester United. De 91-voudig international van Frankrijk staat momenteel aan de kant met een knieblessure. Het is nog onzeker of hij het WK haalt.