Vijftien speelsters van de nationale ploeg van Spanje hebben het vertrouwen in bondscoach Jorge Vilda opgezegd. Ze willen niet trainen en spelen zolang Vilda aan het roer staat.

De speelsters zouden bij Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, in een mail hebben aangedrongen op het ontslag van Vilda. De RFEF is niet te spreken over de actie.

"Het is niet aan hen om het functioneren van de bondscoach en zijn staf in twijfel te trekken en erover te beslissen. Dit soort acties zijn schadelijk voor de waarden van het voetbal en de sport", meldt de bond.

"De nationale ploeg heeft speelsters nodig die zich volledig inzetten en trots zijn om het shirt van Spanje te dragen. De speelsters die het vertrouwen hebben opgezegd mogen alleen terugkeren als ze hun fout toegeven en om vergeving vragen."

Spanje beleefde in juli een teleurstellend EK. Bij afwezigheid van de geblesseerde sterspeelsters Alèxia Putellas en Jennifer Hermoso werd in de kwartfinales verloren van Engeland. De ploeg van Sarina Wiegman ging uiteindelijk met de titel aan de haal.

In Spaanse media wordt gesuggereerd dat Putellas een van de initiatiefnemers van de mail is. Al schijnt de Wereldvoetbalster van het Jaar niet tot de vijftien speelsters te behoren die het bericht daadwerkelijk naar de RFEF hebben gestuurd.